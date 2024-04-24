В Англии не зря жалуются на плотный график. Клубы из АПЛ отдыхают меньше, чем остальные команды из топ-5 Европы

В Лиге чемпионов не осталось английских команд: «Сити» уступил «Реалу», а «Арсенал» не справился с «Баварией». Лига Европы тоже попрощалась с клубами из АПЛ, в еврокубках за Англию отвечает только «Астон Вилла», которая в полуфинале Лиги конференций сыграет с «Олимпиакосом».

Тренеры клубов из Премьер-лиги громко говорят о слишком плотном графике. Перед первой встречей «Сити» и «Реала» Гвардиола жаловался на разницу в календарях Ла Лиги и АПЛ:

«У «Реала» девять дней на подготовку к нашей игре. Девять дней! Они играют на этих выходных, и у них нет матчей до нашей игры. Я просто думаю: «Ох, просто дайте мне еще один день! Один день, и это уже большая разница!» Но шансов на это нет. Вот почему мы просим об изменениях в календаре. Я делюсь своим мнением, но забудьте о нем. У УЕФА свои дела, у ФИФА – тоже, у телевещателей – тоже».

О плотном расписании матчей также говорил Артета: «Когда выступаешь в еврокубках, каждая команда должна быть в одинаковых условиях. Нельзя, чтобы одна команда не играла семь дней или за три дня до очного матча, чтобы она имела больше времени на восстановление. А тебе потом еще после этого играть в АПЛ и Кубке Англии».

Возмущался и Клопп. Правда, на недавней пресс-конференции Юрген, который летом покинет «Ливерпуль», подчеркнул, что календарь в АПЛ больше не его проблема.

Статистическое агентство Opta проанализировало количество времени между матчами представителей АПЛ. В исследование вошли игры, которые английские команды провели во всех турнирах в сезоне 2023/24.

Меньше всего в Премьер-лиге отдыхает как раз «Ливерпуль». В среднем между играми «красных» проходит чуть больше 116 часов. «Ман Сити» занимает вторую строчку – «горожане» провели на один матч меньше. «Арсенал» занимает лишь шестое место, отставая от «красных» на шесть игр по количеству проведенных матчей в сезоне.

Говоря о еврокубках, стоит взглянуть на подобный рейтинг, но среди представителей топ-5 европейских чемпионатов.

И тут «Ливерпуль» будет на первом месте, а «Сити» – на втором. «Арсенал» вместо шестой строчки занял четвертую, пропуская вперед «Барселону». «Блауграна», кстати, в 1/4 ЛЧ уступила «ПСЖ», который по среднему времени между матчами занимает седьмую позицию в европейском рейтинге.

Другой полуфиналист Лиги чемпионов, мадридский «Реал», по отдыху между играми отстает от «канониров» всего на 14 минут. «Бавария», которая сыграет с «королевским клубом» в 1/2 турнира, занимает предпоследнее место в топе. Замыкает рейтинг дортмундская «Боруссия».

В среднем «Ливерпуль», занимающий первое место, в этом сезоне отдыхает на 28 часов меньше, чем «шмели» с последней строчки топа.

Как вы считаете, справедливы ли претензии представителей английского чемпионата к футбольному календарю?