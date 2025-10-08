👻 Хавбек «Ньюкасла» Джо Уиллок кошмарно провел досуг: поехал в парк-лабиринт и потерялся на шесть часов. Пришлось вызывать службу спасения 😱

Забавная, но немного жуткая история случилась с хавбеком «Ньюкасла» Джо Уиллоком.

26-летний англичанин не захотел провести выходной дома и отправился в самый большой в Европе лабиринт из кукурузы – York Maze.

York Maze в 2019-м – тематика «Король Лев»

В парке York Maze более 20 аттракционов, но главная «фишка» – гигантский кукурузный лабиринт, который меняется каждый год. На долю Уиллока выпала «История игрушек».

Теперь Джо точно знает, что «бесконечность – не предел» это не просто слова.

Уточняется, что Уиллок не мог выбраться из лабиринта почти шесть часов.

У вас были похожие истории?