👻 Хавбек «Ньюкасла» Джо Уиллок кошмарно провел досуг: поехал в парк-лабиринт и потерялся на шесть часов. Пришлось вызывать службу спасения 😱

Забавная, но немного жуткая история случилась с хавбеком «Ньюкасла» Джо Уиллоком.
26-летний англичанин не захотел провести выходной дома и отправился в самый большой в Европе лабиринт из кукурузы – York Maze.
В парке York Maze более 20 аттракционов, но главная «фишка» – гигантский кукурузный лабиринт, который меняется каждый год. На долю Уиллока выпала «История игрушек».
Теперь Джо точно знает, что «бесконечность – не предел» это не просто слова.
Уточняется, что Уиллок не мог выбраться из лабиринта почти шесть часов.
