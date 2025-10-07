🤯 Секрет зрелищности АПЛ в рекордном количестве решающих голов на последних минутах – такого не было никогда 😮

Opta опубликовала интересную статистику по старту сезона АПЛ.

На данный момент в английской Премьер-лиге 14,3% матчей (10 из 70) выявляют победителя в дополнительное время.

Динамика значительно выше, чем в любой из сезонов с момента основания АПЛ. Причем в два раза.

Из 24 голов, забитых на последних минутах в играх Премьер-лиги текущего сезона, 10 принесли победу одной из команд – их забили при ничейном счете. 41,7% – это самый высокий показатель в истории Премьер-лиги.