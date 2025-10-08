🤯 «Извините, но Виртц и Эдегор не сопоставимы с Беллингемом даже в его худший день». Фердинанд хочет заменить Бруну на Джуда

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд знает, как нужно усилиться «красным дьяволам».

Но есть нюанс – нужно продать капитана.

«Если Бруну когда-нибудь уйдет, а «Юнайтед» получит 100 миллионов фунтов стерлингов за его трансфер, то нужно покупать Беллингема. Он не так хорош под руководством Хаби. Там главный Мбаппе. В «Юнайтед» Джуд был бы лидером. Люди говорят о Виртце и Эдегоре. Извините, но они не сопоставимы с Беллингемом даже в его худший день», – считает Рио.

Порыв мыслей Фердинанда зашел не всем.

💭 «Никто не купит 32-летнего Фернандеша за 100 миллионов фунтов стерлингов. Даже саудовцы. И кто сказал, что Джуда продадут за эти деньги?»

💭 «Действительно, кто бы не хотел сейчас перейти из «Реала» в МЮ».

💭 «Более вероятно, что это будет Джоб».

💭 «Зачем он говорит эту чушь?»