🤯 «Извините, но Виртц и Эдегор не сопоставимы с Беллингемом даже в его худший день». Фердинанд хочет заменить Бруну на Джуда
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд знает, как нужно усилиться «красным дьяволам».
Но есть нюанс – нужно продать капитана.
«Если Бруну когда-нибудь уйдет, а «Юнайтед» получит 100 миллионов фунтов стерлингов за его трансфер, то нужно покупать Беллингема. Он не так хорош под руководством Хаби. Там главный Мбаппе. В «Юнайтед» Джуд был бы лидером. Люди говорят о Виртце и Эдегоре. Извините, но они не сопоставимы с Беллингемом даже в его худший день», – считает Рио.
Порыв мыслей Фердинанда зашел не всем.
💭 «Никто не купит 32-летнего Фернандеша за 100 миллионов фунтов стерлингов. Даже саудовцы. И кто сказал, что Джуда продадут за эти деньги?»
💭 «Действительно, кто бы не хотел сейчас перейти из «Реала» в МЮ».
💭 «Более вероятно, что это будет Джоб».
💭 «Зачем он говорит эту чушь?»