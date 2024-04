📹Фанаты «Ковентри» мощно поддерживают клуб на «Уэмбли». Перед игрой они хором спели на стадионе известную в Англии песню

К перерыву клуб Чемпионшипа «Ковентри» проигрывает «Манчестер Юнайтед» 0:2, но команда получила мощную поддержку от своих болельщиков. Матч проводят на лондонском «Уэмбли» и фанаты номинальных гостей и хозяев получили равное количество билетов.

Команда, занимающая восьмое место в Д2 и не претендующая на повышение, собрала на полуфинал внушительный десант. Перед игрой на стадионе включили хит группы The Enemy под названием We’ll Live and Die in These Towns, которую постоянно звучит на домашней арене «Ковентри».

Фанаты хором спели любимый трек. Вот как это было:

«Ковентри» не появлялся в АПЛ с сезона-2000/01, когда вылетел в Чемпионшип. Самым большим достижением стала победа в Кубке Англии в 1987 году, однако путевку в еврокубки клуб использовать не смог − английский клубы исключили из них из-за Эйзельской трагедии.

В сезоне-2008/2009 «Ковентри» доходил до четвертьфинала Кубка Англии, но проиграл 0:2 «Челси». Кстати, в том сезоне за клуб в аренде играл будущий капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Кажется, что в этом году команда выше головы не прыгнет, так как «МЮ» сильно хочет устроить в финале манчестерское дерби.