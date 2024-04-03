Netflix наконец-то выпустил документалку про требл «Сити» - вот первые кадры фильма о легендарном сезоне

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«Горожане» сделали требл по итогам сезона-2022/2023 - «Сити» выиграл ЛЧ, чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» 2:1).

Победа сразу в трех соревнованиях в разное время покорялись таким тренерам и командам, как Джок Стейн («Селтик»), Штефан Ковач («Аякс»), Гус Хиддинк (ПСВ), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Жозе Моуринью («Интер»), Юпп Хайнкес «Бавария»), Луис Энрике («Барселона») и Ханс Дитер Флик («Бавария»).

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, который делал требл дважды (первый раз ему это удалось с «Барселоной» в сезоне-2008/2009).

Netflix долгое время анонсировал документальный фильм о триумфальном сезоне и вот, наконец, дело дошло до релиза. Всего вышло 6 эпизодов по 40 минут.