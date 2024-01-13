«Ему стоит пройти IQ-тест или пойти в психиатрическую больницу». Моуринью всю карьеру ссорился с одним игроком, но все раво очень любил его

Кто был любимым игроком Жозе Моуринью в «Челси»? Португалец никогда не любил обнимать своих игроков и шутить с ними, но если под любимым мы подразумеваем самого доверенного, то ответ точно такой: Рикарду Карвалью.

Соотечественник Жозе перешел в «Челси» из «Порту» за чуть менее 30 миллионов евро в июле 2004 года, через месяц после того, как Моуринью стал тренером лондонцев. Центральный защитник воссоединился с Жозе после славного сезона, когда «Порту» выиграл Примейра-лигу и Лигу чемпионов.

Первый сезон прошел отлично: Карвалью сыграл 39 матчей во всех соревнованиях и даже забил гол в ворота «Норвича» в мае 2005 года. Однако, когда начался сезон-2005/06, Рикарду не был заявлен на стартовый матч и выразил разочарование в прессе.

Реакция Моуриньо была жесткой. Жозе выбрал на матч Вильяма Галласа вместо Рикарду и сказал: «Карвалью? Похоже, у него проблемы с пониманием вещей. Может, ему стоит пройти тест на IQ или отправиться в психиатрическую больницу».

Как бы он ни был зол, Моуриньо не мог долго сердиться на своего любимого игрока. Вскоре Рикарду сыграл 35 матчей во всех соревнованиях, оформив три гола и одну передачу.

Интересно, что это был не единственный случай, когда Жозе злился на Рикарду. Вот еще одна история, рассказанная Джо Коулом в мае 2022 года на подкасте That Peter Crouch Podcast:

«Жозе лучше всех умел поставить игрока на место. Рики Карвалью, безусловно, великий игрок, поссорился с Жозе из-за чего-то. И после одной игры он перестал попадать в состав, а Жозе сказал: «Ты никогда больше не будешь играть за меня, никогда!

Джон Терри – номер один, Вильям Галлас – номер два, Роберт Хут – номер три. Молодой парень, номер четыре»... И он добавил: «Мик [Робертс], я лучше выпущу Мика! Мик – 50-летний парень с большим дербийским животом!».

Спустя три года после того, как Жозе покинул «Стэмфорд Бридж», защитник вновь воссоединился с ним, на этот раз в мадридском «Реале». В первом сезоне в «Мадриде» Карвалью провел 48 матчей, и все ждали, что он станет главной опорой команды Жозе.

Однако в последующие сезоны Рикарду снова выпал из обоймы, проведя всего 29 матчей в сезонах-2011/12 и 2012/13.

Выступая перед СМИ, Моуриньо публично призвал Карвалью уйти: «Рикарду не входит в наши планы на сезон. Ему решать, хочет ли он продолжать играть в футбол или остаться в «Реале», выполнить свои контрактные обязательства и практически завершить спортивную карьеру».

Карвалью уехал в «Монако».