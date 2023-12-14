⚡ «Арсенал» готов побить трансферный рекорд клуба. Все ради Осимхена

CalcioNapoli24 пишет, что «Арсенал» интересуется возможностью приобретения нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Клуб уже связался с агентом игрока.

Издание также утверждает, что футболист близок к продлению контракта с «Наполи».

Если Осимхен подпишет новый контракт с «Наполи», то, как ожидается, сумма отступных вырастет до 130 миллионов евро. Это означает, что команде Микеля Артеты придется побить трансферный рекорд клуба, чтобы подписать нигерийца.

Фаворитом в гонке за Осимхена считается лондонский «Челси».