In English, please
Блог

⚡ «Арсенал» готов побить трансферный рекорд клуба. Все ради Осимхена

Арсенал Арсенал
Наполи Наполи
Микель Артета Микель Артета
Клубы Клубы
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Футбол Футбол

CalcioNapoli24 пишет, что «Арсенал» интересуется возможностью приобретения нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Клуб уже связался с агентом игрока.

Издание также утверждает, что футболист близок к продлению контракта с «Наполи».

Если Осимхен подпишет новый контракт с «Наполи», то, как ожидается, сумма отступных вырастет до 130 миллионов евро. Это означает, что команде Микеля Артеты придется побить трансферный рекорд клуба, чтобы подписать нигерийца.

Фаворитом в гонке за Осимхена считается лондонский «Челси».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий