📹«Давайте это пропустим... Я ужасный певец». Тренеры из АПЛ ответили на каверзные и забавные вопросы

Получилось очень душевно.

Официальный Youtube-канал АПЛ собрал в одном месте Микеля Артету, Пепа Гвардиолу, Энджа Постекоглу, Унаи Эмери, Венсана Компани и других, чтобы задать им ряд вопросов. Не обошли стороной даже любимую песню в караоке.

Какими тремя словами ваши игроки описали бы вас?

Пеп Гвардиола («Сити»): Невеселый парень. Упрямый. Трудолюбивый и легкий на подъем − скучно. Ладно, трудолюбивый.

Маурисио Почеттино («Челси»): Страсть. Дисциплина. И, не знаю... Лидер.

Шон Дайч («Эвертон»): Требовательный. Я надеюсь, организованный, и, я надеюсь, честный.

Роб Эдвардс («Лутон»): Это трудно, это действительно тяжело. Спокойный, поддерживающий. Страстный.

Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»): Вообще нет идей. Надеюсь, какие-то хорошие, но я бы не удивился, если есть совсем нелестные.

Марку Силва («Фулхэм»): Страстный. Амбициозный. Требовательный.

Микель Артета («Арсенал»): Трудолюбивый, требовательный...Правдивый.

Эдди Хау («Ньюкасл»): Интенсивный. Серьезный. И одержимый.

Венсан Компани («Бернли»): Трудолюбивый. Это считается за два слова. Я надеюсь, они скажут что-то типа − «честный».

Томас Франк («Брентфорд»): Раздражающий. Нетерпеливый и смелый.

Какого актера вы бы выбрали на роль в фильме про вашу жизнь?

Артета: Не знаю, я люблю двоих: Морган Фриман и Дензел Вашингтон.

Дайч: Они говорят, что мы очень похожи, как двойники, поэтому Том Круз.

Мойес: Шон Коннери.

Эдвардс: Я люблю Брэда Питта. Думаю, что в Moneyball он великолепен. И, очевидно, что некоторые сходства в нашей истории есть.

Хау: Мой любимый актер − Леонардо Ди Каприо. Я думаю, он бы стал лучше выглядеть, так что взял бы его для начала.

Франк: О, Брэд Питт. Он невероятно хорош! Я даже пытаюсь... как это правильно сказать? Быть на него похожим.

Какую песню вы бы выбрали в караоке?

Дайч: Twist and Shout (The Beatles). Может быть что-то из The Killers. Или Kasabian.

Эдвардс: Bon Jovi − Always. Я пел вживую перед 30 тысячами человек и это показали по BBC News. Это был запоминающийся момент.

Франк: Я в этом не очень хорош, но пусть будет Stand By Me (Ben E. King).

Хау: Я разрывал ею много раз: Take On Me − A-ha. И я не могу добраться до верхних нот, если вы слышали песню, то поймете о чем я.

Артета: Я ужасный певец. Давайте пропустим вопрос.

Кем бы вы были, если бы не стали футбольным тренером?

Дайч: Если бы не стал футбольным тренером, то был бы в замешательстве. Я не совсем уверен, что еще я бы мог делать.

Почеттино: Если честно, я никогда не задумывался о чем-то другом, кроме как быть в футболе.

Гвардиола: Я бы был профессором в университете, [преподавал] историю. Это было моей мечтой, если бы не стал тренером. С палеолита, Древнего Египта и Римской Империи, до сегодня. Я бы учил всему. Обожаю это.

Артета: Возможно, физиотерапевт.

Ходжсон: Я учился на физрука. Если бы желание стать тренером не материализовалось бы, то я бы стал учителем физкультуры.

Силва: Учитель. Учитель по физкультуре.

Постекоглу: Учитель по физкультуре или какой-то другой учитель.

Мойес: Если бы было нужное образование, то учитель по физкультуре.

Эдвардс: Учитель по физкультуре или что-то такое.

Франк: Спортивный учитель или учитель в какой-то спортивной школе.

Какую легенду АПЛ вы бы хотели взять в свою команду?

Эмери: Давид Сильва. Он волшебный.

Дайч: Рой Кин. За его присутствие на поле, за его требовательность к себе и окружающим.

Компани: Знаете, я бы взял Патрика Виейра. Нам нужно несколько битв, а он может все изменить.

Мойес: Слишком многих хотел бы, потому что тренировал так много игроков, но, возможно, Уэйна Руни.

Ходжсон: Я бы взял одного, с которым очень тесно работал. Я назову Стивена Джеррарда.

Хау: Думаю, что это может быть только один: Алан Ширер.

Франк: Тьерри Анри. Он один из лучших бомбардиров в мире и АПЛ.

Силва: Возможно, Тьерри Анри.

Эдвардс: Думаю, Тьерри Анри. Игрок, у которого есть все, он, вероятно, может играть на любой позиции. Может оказывать большое влияние на всех, кто нам поможет.

Постекоглу: Я бы выбрал игрока «Тоттенхэма» Гленна Ходдла. Каждый раз, когда у него был мяч, это была какая-то магия.

Как вы расслабляетесь после долгого тренировочного дня?

Ходжсон: Большую часть свободного времени я буду проводить за чтением или просмотром какой-то драматической программы.

Дайч: Если я не зайду в паб хотя бы на час и не съем карри, то значит гляну что-то на Нетфликс.

Мойес: Когда время позволяет, мне нравится играть в гольф.

Гвардиола: Вздремнуть.

Хау: Не скажу, что релаксировать, потому − прогулка с собакой. Ему один год, боксер, поэтому он держит меня в напряжении.

Артета: Проведу время с семьей.

Эдвардс: Если смогу, то проведу время с семьей.

Компани: Семья или Нетфликс.

Какой бы один совет вы бы дали молодым игрокам?

Почеттино: Один сложно. Пытайтесь, пытайтесь и еще раз пытайтесь. И если ты чувствуешь настоящую страсть, нужно продолжать пробовать и не сдаваться.

Артета: Верьте в себя. Будь последовательны, мечтайте и все придет.

Эмери: Усердно работайте.

Силва: Всегда будьте профессионалами и уверенными.

Постекоглу: Не бойтесь усердно работать, потому что все, чего вы хотите достигнуть, требует серьезной работы. Страсти недостаточно.

Гвардиола: Спросите себя, есть ли обожание, любовь, невероятная страсть, к своей работе, к футболу. В противном случае, займись чем другим.

Хау: Посвяти себя своему виду спорта. Практика, практика, практика.