🎥 Сон отдал первый ассист за «Лос-Анджелес». Похоже, в МЛС ему слишком просто 😬

Сон Хын Мин впервые появился в стартовом составе нового клуба. Его «Лос-Анджелес» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Нью Инглэнд Революшн», Сонни отметился первым голевым действием в США – отдал ассист на Матье Шуэнье.

Болельщики рады за Сонни, но считают, что уровень МЛС для южнокорейца слишком прост – уж очень много пространства игроки «Нью Инглэнд Революшн» оставили для голевой атаки соперника.

Несколько комментариев из соцсетей:

💭 «Он не понял, каким образом передача прошла так просто».

💭 «Сон перерос уровень МЛС еще в детском саду».

💭 «Уровень МЛС для него слишком низкий, он очень быстро заскучает».

💭 «У Сона было все время мира на этот ассист».

💭 «В прайме Сон мог забить сам, ему бы хватило времени, чтобы отпраздновать, вернуться и отдать ассист. И они называют это футболом?»

В любом случае пожелаем Сонни удачи в его новой главе.