😡 «Вручите ему Hair D'or». Дебют Дьокереша в АПЛ – полный провал. Над ним уже шутят

«Арсенал» начал сезон с очень важной победы в гостях над «Манчестер Юнайтед». С точки зрения имиджа и принципиальности, возможно, одна из главных игр сезона.

Но это лишь первый тур, а значит… трансферное окно еще открыто. Дорогостоящий и долгожданный новичок «канониров» Виктор Дьокереш уже словил порцию хейта, откровенно провалил дебютный матч.

Швед был худшим игроком в составе «Арсенала».

У него четыре точных передачи и три выигранных дуэли из 13.

Но тролли довольны.

💭 «Дайте ему Hair D'or».

💭 «Его вообще кто-то видел на поле?»

💭 «Все уже поняли, что он дно».

💭 «Какой же он деревянный».