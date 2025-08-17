😡 «Вручите ему Hair D'or». Дебют Дьокереша в АПЛ – полный провал. Над ним уже шутят
«Арсенал» начал сезон с очень важной победы в гостях над «Манчестер Юнайтед». С точки зрения имиджа и принципиальности, возможно, одна из главных игр сезона.
Но это лишь первый тур, а значит… трансферное окно еще открыто. Дорогостоящий и долгожданный новичок «канониров» Виктор Дьокереш уже словил порцию хейта, откровенно провалил дебютный матч.
Швед был худшим игроком в составе «Арсенала».
У него четыре точных передачи и три выигранных дуэли из 13.
Но тролли довольны.
💭 «Дайте ему Hair D'or».
💭 «Его вообще кто-то видел на поле?»
💭 «Все уже поняли, что он дно».
💭 «Какой же он деревянный».
Арсенал должен сказать спасибо дырявому турку.
Установка такая была от Микеля или че, но очень пассивно играли.
Единственно, что важно это 3 очка в гостях на Олд Траффорде. Остальное никто не вспомнит в конце сезона.
Если честно, я удивился, увидев Дъёкереша в старте. Учитывая, что в полузащите тоже изменения(новичок Субименди), выход Виктора в старте было рискованным решением. Два новых игрока сразу в старте - удар по сыгранности. С Хаверцем, был бы хороший контроль мяча. А свежий Дъёкереш во втором тайме вышел бы для контратак. В итоге игра у Арсенала не пошла, и даже выход Хаверца толком не поменял рисунок игры.