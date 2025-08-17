«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» намерены усилить центр обороны. Но им нравится один и тот же игрок 😳

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» соревнуются не только в АПЛ. Клубы умудряются интересоваться даже одними и теми же игроками.

До закрытия трансферного периода остается две недели. И английские топы вспомнили, что не усилили центр обороны.

Согласно отчету The Daily Mail, «Ливерпуль», «МЮ» и «Тоттенхэм» нацелены на подписание защитника «Брентфорда» Натана Коллинза.

Многое будет зависеть от обстоятельств: «Ливерпуль» перейдет к активным действиям в случае ухода Ибраима Конате, а «Юнайтед» необходимо сначала продать Алехандро Гарначо и Джейдона Санчо.

Transfermarkt оценивает 24-летнего ирландца в €28 млн.