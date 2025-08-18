😱 А вы знали, что худший тренер в истории АПЛ работает в лиге прямо сейчас?

Любопытно, что несмотря на огромный дисбаланс в уровне топ-5 лиг Европы, в АПЛ находятся тренеры с весьма сомнительным послужным списком.

Прямо сейчас в лиге работают два специалиста с худшим балансом игр к количеству набранных очков (при условии минимум 45 проведенных матчей) в АПЛ.

Скотт Паркер, у которого девять побед в 52 матчах, возглавляет «Бернли». Но он явный аутсайдер в споре с Даниэлем Фарке, имеющем в активе лишь шесть побед в 49 играх.

Какие выводы?