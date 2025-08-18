🤯 Гвардиола хочет еще один топ-трансфер. Он дал кандидату неделю на раздумья

Пеп Гвардиола дал зеленый свет на еще один топ-трансфер «Манчестер Сити».

Испанское издание Defensa Central утверждает, что испанец хочет подписать Родриго из мадридского «Реала».

Будущее игрока сборной Бразилии под большим вопросом. Ожидается, что «Мадрид» не сможет предоставить вингеру много игрового времени в этом сезоне. Пеп общался с окружением Родриго, намекнув, что у игрока есть семь-восемь дней, чтобы принять окончательное решение.

«Сити» не будет ждать и отзовет предложение, если Родриго не заинтересован в переходе.

Родриго нужен «Сити»?