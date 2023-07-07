Ван Дейку стукнуло 32 года! Встретить свой день рождения защитник «Ливерпуля» решил на Ибице, где прошел концерт популярного диджея Кельвина Харриса.

Трек музыканта One Kiss стал неофициальным гимном «Ливерпуля» после финала Лиги чемпионов в 2018 году. Сам Харрис признавался, что болеет за «красных».

Вместе с Ван Дейком на концерт диджея пришел Де Брюйне. Семьи игроков этим летом отправились в совместный отпуск. Парни сдружились из-за детей, которые посещали одну школу.

Харрис собрал у себя на концерте представителей сразу трех топ-клубов Англии! Вместе с Де Брюйне «Ман Сити» представлял Натан Аке. За красный Манчестер тем вечером отвечал Маркус Рэшфорд.

Болельщики в соцсетях забавно отреагировали на такую пеструю компанию:

💭 «Рэшфорд окружен, но не сломлен».

💭 «А что происходит между Ван Дейком и Де Брюйне? Они не расстаются с самого начала летнего перерыва».

💭 «Доказательство того, что музыка объединяет! Игроки трех враждующих клубов стоят в одном помещение и улыбаются. Непостижимо».

💭 «Не показывайте эти фотографии Каррагеру и Невиллу! Они просто не выдержат».

💭 «Харрис одной фотографией призвал фанатов «Ливерпуля», «Сити» и «Юнайтед». Гений!»

💭 «Ладно, теперь мне интересно, как они все смогли оказаться в одном месте и в одно время. Просто странно, что это, вроде как, день рождения Ван Дейка, но на фото нет игроков «Ливерпуля».

💭 «Окей, Харрис собрал свою футбольную команду. Да эти парни многие клубы могут разнести даже впятером».

💭 «Мозг Роя Кина взорвался после того, как он увидел это фото».

А как вам такая компания?