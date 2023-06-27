«Я всегда считал, что после пяти или шести лет совместной работы нужны перемены – смена менеджера, как вариант, или смена нескольких игроков. Всегда», – сказал Пеп Гвардиола в прошлом году.

«Иногда полезно меняться, чтобы освежить всех – и новых игроков, и старых. И это нормально, что новые игроки приносят новую энергию, новые желания»

Это многое говорит о том, почему Гвардиола ушел из «Барселоны» в 2012 году после доминирования в испанском футболе на протяжении четырех лет.

Причиной ухода с поста главного тренера «Барсы» Пеп называл психологическую усталость и необходимость в отдыхе.

С тех пор Пеп добился успеха в «Баварии» и теперь – эпохального успеха в «Манчестер Сити».

Но после каждого большого успеха Пеп расставался с большими игроками: Агуэро, Давид Силва, Компани, Сане, Стерлинг, Жезус, Канселу. В этом году список пополнил Илкай Гюндоган, который в понедельник перешел в «Барселону» свободным агентом.