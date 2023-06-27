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Почему «Сити» так легко отпускает звездных игроков? Гвардиола все объяснил

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«Я всегда считал, что после пяти или шести лет совместной работы нужны перемены – смена менеджера, как вариант, или смена нескольких игроков. Всегда», – сказал Пеп Гвардиола в прошлом году.

«Иногда полезно меняться, чтобы освежить всех – и новых игроков, и старых. И это нормально, что новые игроки приносят новую энергию, новые желания»

Это многое говорит о том, почему Гвардиола ушел из «Барселоны» в 2012 году после доминирования в испанском футболе на протяжении четырех лет.

Причиной ухода с поста главного тренера «Барсы» Пеп называл психологическую усталость и необходимость в отдыхе.

С тех пор Пеп добился успеха в «Баварии» и теперь – эпохального успеха в «Манчестер Сити».

Но после каждого большого успеха Пеп расставался с большими игроками: Агуэро, Давид Силва, Компани, Сане, Стерлинг, Жезус, Канселу. В этом году список пополнил Илкай Гюндоган, который в понедельник перешел в «Барселону» свободным агентом.

Guardiola one of the reasons I signed for Man City' – Gundogan outlines Pep admiration | Goal.com United Arab Emirates

4 комментария

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Кашшай Чакырович
Новая кровь это новая мотивация ,эти игроки выиграли все ,поэтому нужны новые голодные ,все правильно !
+5
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Joey Ramone
Потому что Сити - денежный мешок. Они как всех продадут, так заново всех подряд скупят.
+3
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+3
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Ansu Fati
По такой логике уже сам Гвардиола засиделся в Сити))
+1
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Agent Smith
Шарит⚽️
0
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