😏 Ферги-тайм? Не, не слышали. «Ливерпуль» – лучший в истории АПЛ по вырванным победам

АПЛ уже 33 года. Лига повидала не одно поколение футболистов. Но есть клубы, которые стабильно держат топ-уровень. И не только его.

Фирменный стиль – то, чем могут похвастаться немногие. Например, атакующий «Арсенал». Или «Ливерпуль», славящийся зубодробительно агрессивным футболом на «Энфилде». И здесь остановимся.

Рвение к победе привело «скаузеров» к невероятной статистике – за историю АПЛ они одержали наибольшее количество побед, забив победный гол на последних минутах. Отрыв от конкурентов поражает.

Наверное, вы догадались, почему эта тема сейчас обсуждается. Рио Нгумоа принес «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом» во втором туре АПЛ. Позже победные мячи забивали лишь трижды:

100:41 – Коул Палмер за «Челси» против «Манчестер Юнайтед» (4 апреля 2024 года);

99:53 – Деян Кулусевски за «Тоттенхэм» против «Шеффилд Юнайтед» (16 сентября 2023 года);

99:45 – Бруну Фернандеш за «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона» (26 сентября 2020 года);

99:44 – Рио Нгумоа за «Ливерпуль» против «Ньюкасла» (25 августа 2025 года).