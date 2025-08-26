🎥 Стиви Джи считает, что в прайме вписался бы во все нынешние гранды. Есть только одно исключение
Стивен Джеррард, абсолютная легенда «Ливерпуля», повесил бутсы на гвоздь, так и не завоевав титул чемпиона Англии. Если бы карьера англичанина началась на несколько десятилетий позже, этим летом на «Энфилде» он бы отметил титул в компании Мо Салаха и Вирджила ван Дейка.
Тем более, сам Стиви Джи считает, что в своей наилучшей форме он бы сумел стать игроком старта в команде Арне Слота. Портал ESPN предложил легенде оценить, вписался бы праймовый Джеррард в нынешние составы европейских грандов.
Англичанин вообще не стал скромничать! Заявил, что заиграл бы в «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Манчестер Сити», «Тоттенхэме». А также в «Мадриде», «ПСЖ», «Баварии» и «Наполи».
Лишь в «Барсе» Ханси Флика праймовый Джеррард не попал бы в старт, Стивен объяснил: «Не думаю, что подхожу им стилистически».
Согласны с мнением легенды?
совершенный BOX TO BOX