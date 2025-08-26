🎥 Нгумоа и Руни – единственные 16-летние авторы победных голов в АПЛ. Вспоминаем культовый мяч Уэйна

Рио Нгумоа на 10-й добавленной минуте забил победный гол «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом». На момент игры юному вингеру мерсисайдцев было 16 лет и 361 день, он вошел в десятку самых молодых бомбардиров АПЛ.

В истории Премьер-лиги есть всего два 16-летних авторов победных голов – это Рио и Уэйн Руни. Легенда «Ман Юнайтед» свой рекордный мяч забил, будучи на день моложе Нгумоа.

2 октября 2002-го юный Руни в составе «Эвертона» забил свой первый гол в профессиональной карьере в матче Кубка лиги против «Рексхэма», тогда он оформил дубль.

А первый гол в Премьер-лиге нападающий забил на «Гудисон Парк» 19 октября в матче против «Арсенала». Тогда Уэйн не только вписал свое имя в историю турнира, но и прервал беспроигрышную 20-матчевую серию «канониров».

В 2004-м Руни вновь напомнил о себе «Арсеналу», но уже в составе «Манчестер Юнайтед»: тогда нападающий помог «красным дьяволам» оформить победу 2:0 и прервать 49-матчевую серию «канониров» без поражений в АПЛ.

История!