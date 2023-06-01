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Ширер не включил в команду сезона ни одного игрока «Ливерпуля». Выбрал только двоих из «Арсенала» и одного из «МЮ»

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Алан Ширер собрал команду сезона-2022/23 в АПЛ: легендарный форвард не выбрал ни одного игрока «Ливерпуля», а из «Арсенала» добавил не всех очевидных вариантов.

Ширер включил в команду Вильяма Салибу и Мартина Эдегора, а вот для Букайо Сака и Габриэля Мартинелли места не нашлось.

Больше всего игроков – закономерно из «Сити»: Джон Стоунз, Родри, Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд, побивший рекорд Ширера.

Кирран Триппьер и Ник Поуп попали в команду после блестящего сезона «Ньюкасл» (там играл Ширер). Среди других: Первис Эступиньян из «Брайтона», Маркус Рэшфорд из «Ман Юнайтед» и Харри Кейн из «Тоттенхэма».

4 комментария

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w256pfwjsm
Все справедливо.
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Kerndl
А что не так ?
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Трент 66
Рэшфорд какого?
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Доминатор3000
Где Сака?
Ну хорош,парню 21.
Он что по статистике,что по вкладу в игру,КОСМОС.
Без него точно никак.
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