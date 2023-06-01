Алан Ширер собрал команду сезона-2022/23 в АПЛ: легендарный форвард не выбрал ни одного игрока «Ливерпуля», а из «Арсенала» добавил не всех очевидных вариантов.

Ширер включил в команду Вильяма Салибу и Мартина Эдегора, а вот для Букайо Сака и Габриэля Мартинелли места не нашлось.

Больше всего игроков – закономерно из «Сити»: Джон Стоунз, Родри, Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд, побивший рекорд Ширера.

Кирран Триппьер и Ник Поуп попали в команду после блестящего сезона «Ньюкасл» (там играл Ширер). Среди других: Первис Эступиньян из «Брайтона», Маркус Рэшфорд из «Ман Юнайтед» и Харри Кейн из «Тоттенхэма».