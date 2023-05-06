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📹В Европе сходят с ума по Холанду и пытаются скопировать его рецепт формы. Гвардиола дал важный совет, который поможет каждому

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Футбол Футбол

Дело точно не в напитке.

Форвард «Сити» Эрлинг Холанд как будто бы не заметил перехода из Бундеслиги в АПЛ. Норвежец весь сезон бьет рекорды и даже не думает останавливаться. Пеп Гвардиола после одного из матчей уже даже успел пошутить, что снял форварда, так как тот мог слишком много забить.

Теперь каждый начинающий или уже состоявшийся футболист пытается найти рецепт подобной формы. Некоторым кажется, будто бы все дело в напитке, который пьет Холанд. Однако Гвардиола так не считает:

«Люди говорят, что у Эрлинга Холанда есть молоко, что он пьет что-то подобное. Но я тоже пью «волшебное зелье» и не забиваю 50 голов. Я бы рекомендовал маленьким мальчикам, которые хотят подражать Эрлингу, стараться подражать его навыкам, а не напиткам».

В студии Sky Sports эксперт Джейми Реднапп так охарактеризовал влияние прихода Холанда на АПЛ: «Эрлинг ста глотком свежего воздуха тогда, когда АПЛ нуждалась в нем больше всего. Обычно в АПЛ приходят, чтобы стать суперзвездами. Мы упустили прайм Роналду, Месси не играл здесь. Холанд − первая настоящая суперзвезда, которая пришла к нам и засияла ярко».

В этом сезоне в 32 турах АПЛ Холанд забил 35 голов, а также в 8 матчах Лиге чемпионов − 12 мячей.

11 комментариев

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Roman Konstantinovich
Реально умный мужик. Хочется больше его мыслей. И ЧЮ классное
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Yri Yrov
Салах так то тоже звезда первой величины
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Serega Fart
Т.е. Салаха просто так 4 сезона превозносили
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onlydropped
Формы или фармы?)
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Yri Yrov
Ответ Dmitry Shaolin
да ладно... угораешь?
на полном серьёзе
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Yri Yrov
Салах так то тоже звезда первой величины
Тут говорится «пришел» суперзвездой, а Салах и прочие стали суперзвездами походу сезона/сезонов. Кто мог сказать приход Салаха из Ромы(не считая первый приход его в Челси) что это суперзвезда? Он стал им в ливерпуле, чувствуй разницу.
+1
-1
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Yri Yrov
Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Тут говорится «пришел» суперзвездой, а Салах и прочие стали суперзвездами походу сезона/сезонов. Кто мог сказать приход Салаха из Ромы(не считая первый приход его в Челси) что это суперзвезда? Он стал им в ливерпуле, чувствуй разницу.
прекрасно чувствую разницу, главное то что имеем сейчас
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