11 комментариев

Дело точно не в напитке.

Форвард «Сити» Эрлинг Холанд как будто бы не заметил перехода из Бундеслиги в АПЛ. Норвежец весь сезон бьет рекорды и даже не думает останавливаться. Пеп Гвардиола после одного из матчей уже даже успел пошутить, что снял форварда, так как тот мог слишком много забить.

Теперь каждый начинающий или уже состоявшийся футболист пытается найти рецепт подобной формы. Некоторым кажется, будто бы все дело в напитке, который пьет Холанд. Однако Гвардиола так не считает:

«Люди говорят, что у Эрлинга Холанда есть молоко, что он пьет что-то подобное. Но я тоже пью «волшебное зелье» и не забиваю 50 голов. Я бы рекомендовал маленьким мальчикам, которые хотят подражать Эрлингу, стараться подражать его навыкам, а не напиткам».

В студии Sky Sports эксперт Джейми Реднапп так охарактеризовал влияние прихода Холанда на АПЛ: «Эрлинг ста глотком свежего воздуха тогда, когда АПЛ нуждалась в нем больше всего. Обычно в АПЛ приходят, чтобы стать суперзвездами. Мы упустили прайм Роналду, Месси не играл здесь. Холанд − первая настоящая суперзвезда, которая пришла к нам и засияла ярко».

В этом сезоне в 32 турах АПЛ Холанд забил 35 голов, а также в 8 матчах Лиге чемпионов − 12 мячей.