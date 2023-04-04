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Болельщица «Челси» записала самое яркое послание уволенному Грэму Поттеру: но некоторые фанаты «синих» предпочитают смотреть его без звука🤬

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Попрощалась так попрощалась.

Накануне Грэм Поттер покинул должность главного тренера «Челси». Клуб опубликовал заявление о том, что 47-летний специалист согласился сотрудничать с целью обеспечения «плавного перехода».

Исполняющим обязанности главного тренера станет Бруно Сальтор.

Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, покинув «Брайтон» и заключив контракт на пять лет. Под его руководством команда провела 31 игру, добившись 12 побед, потерпев 11 поражений и 8 раз сыграв вничью.

На данный момент «Челси» занимает в АПЛ 11-е место с 38 очками после 28 игр. Также команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В связи с этим, решение об увольнении англичанина вызвало противоречивые реакции у фанатов «аристократов» - некоторые сочли отставку преждевременной.

А одно из болельщиц «Челси» записала прощальное видео для тренера. Получилось грубовато, но сама девушка прелестна 😍

9 комментариев

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Anatolii
Ответ Никита Самарин
Зато искренне 😏
Зато Гитлер хорошо рисовал натюрморты
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TravenS
Баба как баба, ничего прелестного нет, как собсна и богатого внутреннего мира
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Бухгалтер2021
потом поехала к нему извеняться
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Anatolii
Ответ Wizards of Waverly Place
Всё правильно сказала эта девушка,нет результата,значит на выход.
Не ей об этом судить
0
0
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Wizards of Waverly Place
Всё правильно сказала эта девушка,нет результата,значит на выход.
0
-1
-1
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AntOn
Ничего не понятно, нужен перевод, и желательно на банковскую карту.
+2
0
+2
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Anatolii
"Получилось грубовато, но сама девушка прелестна"

Из серии и Гитлер был неплохим художником
0
-1
-1
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aya
Веселая и симпатичная девушка, но бедняга Поттер не заслуживает таких проводов!
+2
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+2
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Никита Самарин
Зато искренне 😏
+1
-1
0
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