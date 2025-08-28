Ди Каприо, Питт и Харди: футболисты «Арсенала» знают, кто сможет воплотить их на экране😎
А что если о звездах «Арсенала» снимут фильм? Кому как не самим футболистам виднее, кто из голливудских актеров лучше сможет воплотить их образы на экране.
Футболистов команды спросили, кто мог бы их сыграть, и они не замедлили с ответами:
Остается только два вопроса: кто сыграет Микеля Артету и кто снимет этот шедевр? Варианты принимаются в комментариях.
Ну, если вы понимаете, кто лондонский волшебник…
PS. Впрочем, думаю, у Веса Андерса с таким составом может выйти что-то тоже достойное (разумеется, тут тогда Артету исполнит Билл Мюррей)))
Всём хорошего вечера!