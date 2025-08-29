«Нельзя просто так взять и убрать самого талантливого и игрока из состава». Трент не получил вызов в сборную Англии – болельщики в шоке

Томас Тухель назвал состав из 24 игроков перед отборочными матчами сборной Англии на чемпионат мира по футболу 2026 против Андорры и Сербии.

6 сентября сборная Англии встретится с Андоррой на стадионе «Вилла Парк», а 9 сентября отправится в Белград на матч с Сербией. На данный момент команда Тухеля занимает прочные позиции в группе K, выиграв все три отборочных матча против Албании, Латвии и Андорры.

До чемпионата мира по футболу FIFA 2026 у Тухеля будет всего четыре международных перерыва, чтобы поработать с игроками, прежде чем определиться с составом перед турниром следующим летом.

Перед предстоящими отборочными играми настоящей сенсацией стало отсутствие Трента Александра-Арнольда в заявке.

Болельщики поспешили поделиться своими мыслями о решении тренера относительно новичка мадридского «Реала»:

💬«О боже. У Трента всё рушится. Его предупреждали, чем всё обернётся, если он переедет в Мадрид».

💬«Джед Спенс в составе, а Трент - нет. Забавно».

💬«Трент должно быть в шоке».

💬«Нельзя просто так взять и убрать самого талантливого и креативного игрока из состава. Безумие».