👌 Секрет силы «Фулхэма» не только в тренере – еще есть удивительный бразилец на скамейке запасных

Фанаты АПЛ точно заметили, как хорош в последнее время «Фулхэм».

Лондонцы уверенно закрепились в сильнейшем дивизионе и уже подумывают над борьбой за еврокубки. Похоже, о статусе «лифтеров» на время можно забыть.

Помимо тренерского гения Марку Силвы, стоит отметить еще один фактор – неочевидный, но важный. Зовут его Родриго Муниз.

Вы знали, что этот бразильский нападающий забивает больше всех в лиге, выходя на замену? А это так.

Если брать данные за прошлый сезон и начало этого, то Муниз сильнейший по данному показателю. На его счету семь голов со скамейки – а всего 11.

Кстати, в прошлом сезоне именно таким образом он принес «Фулхэму» победу над «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Повторится история в выходные?