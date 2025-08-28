🎥 Кин довел Райта! Иану пришлось в студии пародировать вечно недовольного друга 😁

Дуэт сварливого Роя Кина и жизнерадостного Иана Райта прекрасен. Мужчинам не удалось поиграть за одну команду, на поле они встречались только в статусе соперников, зато после завершения игровой карьеры между ними внезапно завязалась дружба.

Все же контраст характеров дает о себе знать. В минувшем сезоне, например, Райту пришлось защищать Бруну Фернандеша от свирепого Кина . А летом 2024-го Иан в студии подкаста Stick to Football с упорством доказывал, что Рой плакал над диснеевским мультиком, сидя в кинотеатре, – ирландец все отрицал.

Недавно легенда «Арсенала» помог «канонирам» представить Эберечи Эзе в качестве нового игрока. История молодого парня, чья мечта играть за «Арсенал» сбылась, конечно, тронула Райти.

Гари Невилл попросил рассказать о пути Эзе, Иан добавил немного драмы, заявив, что в детстве Эберечи получил много отказов от английских клубов. Конечно, это не понравилось Кину:

«Да так было у всех, Райти! Ты каждую историю превращаешь во что-то голливудское! «Ой, а вот это парень раньше работал на колбасной фабрике». Да знаем мы!»

А это уже не понравилось Иану: «Боже мой! Знаете, почему тут иногда так сложно находиться? Когда я пытаюсь объяснить что-то и при этом сделать это с каплей эмоций, он [Кин] начинает выпучивать глаза, вот так [изображает возмущение Кина]. Ну вы видели его лицо, когда он так делает?»

В комментариях пародию Райти оценили: «Стопроцентное попадание».

Рой не такой черствый, каким хочет казаться. Совсем недавно легенда «красных дьяволов» прослезился , глядя на старое фото своих родителей, утешал его Иан.

И друг Кин хороший. Когда Сульшера уволили из «Ман Юнайтед», ирландец рванул к товарищу в Норвегию , потому что в телефонном разговоре он уловил упаднические настроения Оле-Гуннара. А прошлой осенью он записался в личные сиделки Райта , который из-за перенесенной операции мог передвигаться только на инвалидном кресле.

Прекрасный дуэт экспертов.

