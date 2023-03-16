В среду Эрлинг Холанд вколотил 5 мячей в матче Лиге чемпионов, став третьим игроком с таким достижнием. Гвардиола внезапно заменил норвежца на 63 минуте и исключил его шансы стать первым футболистом с гекса-триком в ЛЧ.

На тренера обрушилось много критики, однако есть и те, кто нашли в этой замене здравый смысл.

Например, экс-аналитик «Зенита» Никита Васюхин поделился мнением о замене Холанда в телеграм-канале.

«С удивлением читаю преобладающие мнения, что Пеп заменил Холанда, чтобы тот не побил рекорд Месси по голам в одном матче плей-офф. По мне, это ахинея. Не только потому что тренеры не думают во время игр о спонтанных рекордах — безусловно Пеп знал о том, что Месси воткнул пять Байеру, но во время матча тренер даже при комфортном счете обычно на стрессе и держит в голове десятки других, более важных в текущей ситуации, вещей (это не то же самое, когда перед матчем ожидается какой-то юбилейный гол — заранее запланированное, ожидаемое событие).

По-моему, причина замены более прозаичная: Холланд впервые в карьере играет в таком плотном графике, при этом к 22 годам он собрал приличный набор из мелких повреждений — и основная потенциальная причина, почему он может не побить рекорды Месси и КриРо по голам в том, что его тело более склонно к травмам — соответственно он может просто не сыграть достаточного количества матчей.

Возьмем матчи, где Сити играет через два дня на третий + в обоих задействован Холанд (часто он просто выходит только в одной из игр, если второй матч проходной по турнирной ситуации):

1) 03.09 Холанд играет полный матч против Астон Виллы, 06.09 его меняют на 70-й минуте в Севилье (через 3 минуты после того, как счет стал 3-0)

2) 02.10 он играет полный матч против МЮ, 05.10 его меняют в перерыве против Копенгагене при счете 3-0

3) 22.10 играет 80 минут против Брайтона, 25.10 сняли в перерыве в Дортмунде — тогда он сам попросил замену (вероятно, сняв его за 10 минут до конца с Брайтоном, планировали, что тут он сможет сыграть 70-80 минут — матч ожидался потный, в случае поражения у Сити подвисал выход с первого места)

4) 19.01 играет 90 минут со шпорами, 22.01 Пеп снимает его за полчаса до конца при 3-0 (через 5 минут после третьего гола)

5) 12.02 его меняют в перерыве против Виллы при счете 3-0, 15.02 он проводит фулл матч против Арсенала — по сути, Пеп просто перераспределил нагрузку, понимая, что во второй игре он будет нужен 90 минут

6) 22.02 полный матч в гостях с РБЛ, 25.02 меняют за 20 минут до конца в Борнмуте при счете 4-0

Подходим к рассматриваемой игре: 11.03 Холанд запотел 90 минут с Пэлас (наверное, его бы сняли раньше, но результат все время был открытым), и в эту канву абсолютно ложится замена за полчаса до конца с РБЛ.

Не имея данных о накопленной нагрузке и повреждениях, рассматривая только игровое время, можно предположить, что в текущих кондициях Холанд готов играть 150-160 минут, если два матча проходят в течение трех дней. Естественно, он сыграет и два по 90, если будет подвисать результат (вряд ли бы его меняли с РБЛ, если бы Сити не вел хотя бы +2), но наверняка при этом (в конкретном случае Холанда) повышается как риск травмы, так и просто риск уйти в утомление.

Вот такую информацию по каждому игроку Пеп точно держит в голове во время матча, и если счет позволяет, то избегает ненужного риска. Зачем допускать даже (условно) 20% вероятность травмы ради тир-2 рекорда? Большинство людей слишком result-oriented — представьте сценарий, что Гвардиола оставил бы Холанда для шестого гола, и он сломался бы на 80 минуте — в таком случае говорили бы наоборот, что как можно при закрытой игре не убирать лучшего бомбардира с поля и лишаться его на следующие 3-4 игры?»