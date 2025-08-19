Ромеро о продлении контракта с «Тоттенхэмом»: «Для меня этот клуб – лучший в мире. Стал капитаном команды, подписал новый договор – фантастическое решение»

Кристиан Ромеро назвал «Тоттенхэм» лучшим клубом в мире.

Аргентинский защитник продлил соглашение с лондонским клубом на четыре года.

«Я очень счастлив в этом клубе. Для меня этот клуб – лучший в мире.

Сначала я стал капитаном команды, а сейчас подписал новый контракт с клубом. Это фантастическое решение для меня.

Мое послание болельщикам: спасибо за вашу невероятную поддержку каждый день и в каждом матче. Для меня это важно, и это важно также для команды», – сказал Кристиан Ромеро .