«Спартаку» нужен российский лидер раздевалки. Бабич может говорить по-русски, наверное, но к нему есть большие вопросы». Никитин о красно-белых

Алексей Никитин рассказал о необходимости российского лидера в «Спартаке».

Команда тренера Деяна Станковича набрала 5 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.

«Спартаку » нужен российский футболист, который станет лидером на поле. Сейчас я такого человеку у них не вижу.

Среди всех футболистов команды мне нравится Кристофер Мартинс , который никогда не опускается ниже определенного игрового уровня и всегда демонстрирует полную отдачу. От него идут нужные, правильные эмоции.

Тем не менее нужен российский лидер раздевалки, который будет говорить с парнями так, чтобы все понимали.

Наверное, Срджан Бабич может говорить по‑русски, но к нему сейчас есть большие вопросы по игре и по самоотдаче», – сказал бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин .