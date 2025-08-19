«Спартаку» нужен российский лидер раздевалки. Бабич может говорить по-русски, наверное, но к нему есть большие вопросы». Никитин о красно-белых
Алексей Никитин рассказал о необходимости российского лидера в «Спартаке».
Команда тренера Деяна Станковича набрала 5 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.
«Спартаку» нужен российский футболист, который станет лидером на поле. Сейчас я такого человеку у них не вижу.
Среди всех футболистов команды мне нравится Кристофер Мартинс, который никогда не опускается ниже определенного игрового уровня и всегда демонстрирует полную отдачу. От него идут нужные, правильные эмоции.
Тем не менее нужен российский лидер раздевалки, который будет говорить с парнями так, чтобы все понимали.
Наверное, Срджан Бабич может говорить по‑русски, но к нему сейчас есть большие вопросы по игре и по самоотдаче», – сказал бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
