Тяжело.

Грэм Поттер намекнул, что его психическое здоровье немного пострадало с тех пор, как он занял пост наставника «Челси». Кроме того, Поттер подтвердил, что его семье угрожали убийством после недавнего поражения.

Наставник «Арсенала» Микель Артета посоветовал англичанину позаботиться о себе.

«Мы все знакомы с давлением, требованиями и неопределенностью, которые есть в нашей работе», - сказал Артета.

«У вас могут быть трудности в работе и проблемы, которые возникают, особенно, когда вы проигрываете. Но из-за этого мы не можем разрушать свою жизнь.

Ваша семья, ваши друзья, ваши близкие, окружающие вас люди не заслуживают того, чтобы их жизнь страдала таким образом, потому что вы не выигрываете футбольный матч.

Так что баланс, я думаю, в моем случае был критическим, но вам нужна помощь кого-то, кто нарисует эту картину перед вами, потому что иногда это нелегко увидеть, будучи в таком положении», - закончил Артета.