Топ-20 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Получают безумные деньги в неделю 💸

Не секрет, что самые большие деньги крутятся в Премьер-лиге. Летом английские клубы потратили на трансферы 3,556 млрд евро – больше, чем Серия А, Бундеслига, Ла Лига и Лига 1 вместе взятые.

Зарплаты у представителей английского первенства соответствующие. Портал Football Tweet, используя данные ресурса Spotrac, составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ в 2025 году.

Лидером единолично оказался Эрлинг Холанд, от «Ман Сити» норвежец еженедельно получает 525 тысяч фунтов стерлингов до вычета налогов. Еженедельная зарплата Мо Салаха меньше на 125 тысяч фунтов. Третье место разделили Каземиро и Вирджил ван Дейк – оба в неделю получает 350 тысяч фунтов.

В топ-20 попали представители лишь пяти клубов – «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала». В рейтинге нашлось место и Маркусу Рэшфорду: пока англичанина арендует «Барселона», зарплату игрока каталонцы берут на себя. Сообщалось , что ради аренды Маркус пошел на финансовые уступки.

Самые высокооплачиваемые игроки АПЛ в 2025-м

Рады за них, но не от всего сердца.