🎥 47-летний Дрогба забил и вновь показал культовое празднование. Легенда сыграл за свой первый клуб

Дидье Дрогба заработал себе имя в «Челси», но первые футбольные шаги он сделал в скромном французском «Ле-Мане». В этом году клуб празднует 40-летие с момента основания в 1985 году, по особому случаю было решено провести матч легенд.

Конечно, главным героем вечера стал Дрогба. В свои 47 лет ивуариец забил с передачи Жервиньо и показал культовое празднование – на коленях проскользил по полю и развел руки в стороны.

Команда Дрогба в матче легенд «Ле-Мана» обыграла соперника со счетом 9:1, Дидье не только забил, но и ассист отдал – вернул должок Жервиньо.

Великий!