Лучшие и худшие летние трансферы АПЛ по мнение агентов. Определили клуб с самой успешной кампанией

Издание The Athletic выяснило, как футбольные агенты оценивают прошедшее летнее трансферное окно в Премьер-лиге. Журналисты опросили 20 агентов, каждому было предложено ответить на несколько вопросов, касающихся летних сделок английских клубов.

Лучшим трансфером агентами признан переход Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» в «Манчестер Сити». Другая сделка «горожан», аренда Джека Грилиша в «Эвертоне», заняла вторую строчку, на один голос уступив переходу итальянца.

Лучшие летние трансферы АПЛ по мнению агентов

Некоторые респонденты выбрали два трансфера

Худшей летней сделкой английских клубов стал переезд Беньямина Шешко из «Лейпцига» в «Манчестер Юнайтед». Наибольшее представительство в рейтинге у «Ливерпуля», тут сразу три новичка мерсисайдцев – Милош Керкез, Флориан Виртц и Александер Исак.

Худшие летние трансферы АПЛ по мнению агентов

Некоторые респонденты выбрали несколько трансферов

И хотя игроков «красных» в рейтинге худших переходов больше, именно летнее трансферное окно «Ливерпуля» агенты признали лучшим в английском первенстве. «Арсенал» отстал от конкурента на три голоса, но тоже был высоко оценен респондентами.

Клубы с лучшей летней трансферной кампанией по мнению агентов

Некоторые респонденты выбрали несколько клубов

Как вам мнение футбольных агентов? Как на заданные вопросы ответите вы?