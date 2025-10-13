Лучшие и худшие летние трансферы АПЛ по мнение агентов. Определили клуб с самой успешной кампанией
Издание The Athletic выяснило, как футбольные агенты оценивают прошедшее летнее трансферное окно в Премьер-лиге. Журналисты опросили 20 агентов, каждому было предложено ответить на несколько вопросов, касающихся летних сделок английских клубов.
Лучшим трансфером агентами признан переход Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» в «Манчестер Сити». Другая сделка «горожан», аренда Джека Грилиша в «Эвертоне», заняла вторую строчку, на один голос уступив переходу итальянца.
Лучшие летние трансферы АПЛ по мнению агентов
Худшей летней сделкой английских клубов стал переезд Беньямина Шешко из «Лейпцига» в «Манчестер Юнайтед». Наибольшее представительство в рейтинге у «Ливерпуля», тут сразу три новичка мерсисайдцев – Милош Керкез, Флориан Виртц и Александер Исак.
Худшие летние трансферы АПЛ по мнению агентов
И хотя игроков «красных» в рейтинге худших переходов больше, именно летнее трансферное окно «Ливерпуля» агенты признали лучшим в английском первенстве. «Арсенал» отстал от конкурента на три голоса, но тоже был высоко оценен респондентами.
Клубы с лучшей летней трансферной кампанией по мнению агентов
Как вам мнение футбольных агентов? Как на заданные вопросы ответите вы?