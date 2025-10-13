🎥 Уилшер в 33 год стал тренером «Лутона». Рассказал о совете от Артеты

В 33 года Джек Уилшер, который, казалось, совсем недавно был подающим надежды игроком «Арсенала», дорос до должности главного тренера. Экс-полузащитник возглавил «Лутон».

Джек рассказал о наставлении от Микеля Артеты:

«Когда я говорил с Микелем, мы говорили не о моей новой работе, просто общались где-то год назад. Так вот я спросил у него: «Микель, когда ты понимаешь, что готов [тренировать]?» Он рассмеялся, я даже не понял, почему.

Он ответил: «В это просто нужно нырнуть и грести изо всех сил». И он с этим отлично справляется. Микель пришел в «Арсенал» не в самое радостное время, фанаты не совсем понимали, что происходит.

Все же он сумел добиться полного единства, доверия к тому, что он делает, в клубе появилось ощущение семьи. Он заставил людей поверить, убедил их. Микель в этом хорош, я точно позаимствую у него кое-что для своей работы».

У Микеля и Джека – 53 матча за «Арсенал», они провели 3 226 совместных минут на поле, а в будущем, возможно, мы увидим их тренерскую дуэль. «Лутон» после 11-ти туров идет 11-м в третьем английском дивизионе.

Верите в тренера Уилшера?