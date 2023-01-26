Красивая история из «Астон Виллы»: футболистка женской команды встречается с лидером мужской, но только есть нюанс. Девушка – лесбиянка😱

Алиша Леманн к бывшему вратарю «Арсенала» отношения не имеет.

Алиша родилась в Швейцарии в 1999 году в Берне. Наколотив за «Янг Бойз» 25 голов в 52 матчах, она перебралась в Англию в «Вест Хэм», а после аренды в «Эвертоне» переехала в Бирмингем в местную «Астон Виллу».

В 24 матчах у Алишы 4 гола, плюс успех в личной жизни – в настоящее время она встречается с бразильским игроком мужской команды «Астон Виллы» Дугласом Луисом.

Эта новость стала некоторой неожиданностью, поскольку ранее швейцарка встречалась с партнершей по сборной Швейцарии Рамоной Бахманн.

Вскоре всплыла информация о бисексуальности Леманн, а в январе в британских СМИ даже появилась новость о расставании с Луисом из-за участия девушки в съемках для календаря на 2023, но официально о своем разладе пара так и не сообщила.