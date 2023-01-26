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Красивая история из «Астон Виллы»: футболистка женской команды встречается с лидером мужской, но только есть нюанс. Девушка – лесбиянка😱

Дуглас Луис Дуглас Луис
Астон Вилла Астон Вилла
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Алиша Леманн к бывшему вратарю «Арсенала» отношения не имеет.

Алиша родилась в Швейцарии в 1999 году в Берне. Наколотив за «Янг Бойз» 25 голов в 52 матчах, она перебралась в Англию в «Вест Хэм», а после аренды в «Эвертоне» переехала в Бирмингем в местную «Астон Виллу».

 

В 24 матчах у Алишы 4 гола, плюс успех в личной жизни – в настоящее время она встречается с бразильским игроком мужской команды «Астон Виллы» Дугласом Луисом.

Эта новость стала некоторой неожиданностью, поскольку ранее швейцарка встречалась с партнершей по сборной Швейцарии Рамоной Бахманн.

Вскоре всплыла информация о бисексуальности Леманн, а в январе в британских СМИ даже появилась новость о расставании с Луисом из-за участия девушки в съемках для календаря на 2023, но официально о своем разладе пара так и не сообщила.

 

9 комментариев

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Baxxter
Блин, а девочка то хороша!
0
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Волына+колына
Ответ Николай Козлов
О наличии бисексуальных людей автор поста не слышал?
автору повезло
+1
0
+1
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Рокко Сиффредди
"но есть нюанс"(с)
+1
0
+1
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Заборостроитель
Что за календарь?
0
0
0
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Виталий Кислицын
Ответ ganso 10
дуглас луис вернул лесбу на прямой путь))
богоугодный путь)))
+4
0
+4
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Николай Козлов
О наличии бисексуальных людей автор поста не слышал?
+15
-2
+13
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ganso 10
Ответ Jaroslav Prokhorov
и где красивая история тут?
дуглас луис вернул лесбу на прямой путь))
+21
-1
+20
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Jaroslav Prokhorov
и где красивая история тут?
+11
0
+11
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kitprologic
недоновость....
+1
-1
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