На телеканале Sky выходит юмористическое шоу о спорте A League of Their Own, гостем последнего выпуска стал Уэйн Руни.

Ведущий шоу Ромеш Ранганатан приготовил для легенды «Ман Юнайтед» сюрприз: старые посты в соцсетях Джилл Скотт – соведущей шоу, экс-футболистке «Сити» и давней знакомой самого Руни.

Джилл и Уэйн в разные годы выступали за женскую и мужскую команды «Эвертона», после завершения карьеры они часто встречаются на британских проектах о футболе. Например, судьба периодически сводит их на подкасте Stick to Football от The Overlap.

Скотт младше Руни всего на два года, девушка была поклонницей скаузера еще 15 лет назад – это доказывают ее старые публикации в X. Ранганатан прямо при Уэйне и Джилл зачитал посты девушки о легенде «МЮ»:

От 8 мая 2013-го: «Знаю, что все со мной не согласятся, но у меня в сердечке все еще есть место для Руни».

Джилл засмущалась, прикрыв лицо руками, Уэйн смеялся, а Ранганатан ситуации вообще не помог: «Самое милое в этом посте фраза про «все не согласятся». Прелесть!»

Следующая публикация Скотт от 14 августа 2011-го: «Руни выглядит таким горячим! Мне нравится его новая прическа. #ОнВСердечке».

Джилл краснела все больше: «Я сейчас просто сгорю от стыда!» Ранганатан не жалел футболистку! Заставил девушку зачитать еще один ее пост от 14 августа 2011-го: «Руни такой горячий! Ммммм».

Скотт смутилась окончательно, а уже не горячий Руни признался: «Я вообще не понимаю, что сейчас ощущаю. Я так давно знаю Джилл…».

Ранганатан: «Она когда-нибудь смотрела на тебя взглядом, в котором читалось «Мммм»?»

Руни: «Да! Было такое вообще-то».

Занавес.

Дружеское напоминание: в 2011-м Руни выглядел примерно так.

О вкусах не спорят, но тут поспорим.