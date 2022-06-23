Полосатый Хоккей
Блог

В НХЛ раздали личные награды: Шестеркин – лучший вратарь, Мэттьюс идет по пути Овечкина

Рейнджерс Рейнджерс
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Колорадо Колорадо
Кэйл Макар Кэйл Макар
Остон Мэттьюс Остон Мэттьюс
Детройт Детройт
Торонто Торонто
НХЛ НХЛ
Мориц Зайдер Мориц Зайдер
Хоккей Хоккей

Пока «Тампа» и «Колорадо» рубятся между собой в финале Кубка Стэнли, НХЛ раздает главные награды – победителя в различных номинациях определяют игроки, менеджеры клубов и представители ассоциации журналистов.

В целом, обошлось почти без неожиданностей – какие-то вопросы могут быть только по самым «спорным» наградам вроде «Харта» или «Норриса».

«Везина Трофи» – Игорь Шестеркин

Абсолютный вынос конкурентов по регулярному сезону – лучший по пропущенным, лучший по проценту отбитых бросков, команда вышла в плей-офф, а Шестеркин регулярно попадал в хайлайты.

Кажется, Игорь выдал что-то настолько масштабное, что мы пока не осознали это как очевидный факт – его процент отраженных бросков лучший за последние 10 лет, и это в сезоне, когда результативность скакнула вверх, а лига годами планомерно уменьшала экипировку вратарей и меняла правила в пользу атаки.

Шестеркин не просто открыл дверь в элитный клуб – он ее выбил. Самое потрясающее в его сезоне – стабильность. Осенью он встал в ворота команды Оригинальной Шестерки и врубил режим скалы – с небольшими сбоями в этом режиме Игорь держался до самого лета и помог довольно сырой команде дойти до финала Востока.

«Игорь все-таки более мобильный, компактный, подвижный. И его жизнь заставляет быть таким. У него нет таких габаритов, как у Василевского. Если ты сыграешь менее активно и более глубоко в воротах, то шайба к тебе залетит.

Я не хочу сказать, что Андрей неподвижный. Он не блокер, а играющий вратарь. Но Игорю приходится быть более агрессивным. Есть даже такая фраза, которую я придумал, когда мы с Шестеркиным работали в Петербурге: «У тебя должна быть управляемая агрессия». Как раз Игорь это делает очень четко, и это отличает его стиль», – так награду Шестеркина прокомментировал его бывший тренер Рашит Давыдов, с которым они работали в Санкт-Петербурге.

После такого признания хочется только одного – чтобы Шестеркин закрепился в элите надолго.

«Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» – Остон Мэттьюс

За «Харт» голосуют журналисты, за «Тед Линдсей» – сами игроки. Но приз самому ценному игроку довольно сложно измерить голой статистикой – вроде бы для 60 голов за сезон придумали «Ришар», за очки – «Арт Росс», а за элитную вратарскую статистику вручается «Везина».

Остон Мэттьюс, вне всякого сомнения, провел великий сезон – только три человека в XXI веке забрасывали 60+ шайб. Это Александр Овечкин, Стивен Стэмкос и сам Остон Мэттьюс, который классно закольцевал историю – ребенком посмотрел на великий гол Овечкина в ворота «Финикса», а теперь повторил его достижение.

И при этом не отпускает ощущение, что отрыв Мэттьюса в голосовании за самого ценного игрока сезона больше, чем должен быть на самом деле. Журналисты отдали ему 119 первых мест, Макдэвид и Шестеркин на двоих собрали 53. То есть, по мнению членов ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, вклад американца в разы выше, чем у его конкурентов.

И здесь возникают сомнения. У «Торонто» очень, очень талантливая команда, которая в этом сезоне даже добавила в игре в защите – провалы случались, но в целом «листья» выглядели очень прилично. И с учетом имеющегося таланта в атаке вполне можно утверждать, что «Торонто» не смог бы полноценно заменить Мэттьюса, но распределить его функции в атаке – вполне. И без него эта команда была бы в плей-офф.

С Шестеркиным и Макдэвидом все намного сложнее – без этих героев их команды по щелчку превращаются в тыкву. Например, «Рейнджерс» с Шестеркиным и Георгиевым в воротах – две разные команды. Одна – душит соперника и побеждает, вторая – пускает легкие шайбы, героически бежит отыгрываться и пускает еще. Шестеркин весь сезон был стеной, которая отделяла «Рейнджерс» от падения на уровень «Оттавы» (а против «Рейнджерс» моментов создавали не меньше, чем против бедового канадского клуба) – поэтому его вклад заслуживает большего признания.

Как и вклад Коннора Макдэвида – канадец в очередной раз взял приз лучшему бомбардиру, но его влияние на «Эдмонтон» было чуть шире красивых цифр. Фактически, Коннор и его немецкий друг со сложной фамилией полностью представляли нападение «Ойлерс» – генерировали большую часть моментов и успевали подтягивать на свой уровень партнеров. Когда их объединяли вместе – забирали матчи, когда разводили по разным звеньям – старались сделать их максимально опасными. Убери Макдэвида – и все посыпется.

Возможно, дело в ограниченном кругозоре людей, чей голос реально важен – хочется верить, что корреспондент регионального The Tennessean следит за чем-то еще, кроме «Нэшвилла» и топ-10 бомбардиров сезона, но в реальности он просто впечатлился кучей шайб Мэттьюса.

«Норрис Трофи» – Кэйл Макар

А вот в номинации на приз лучшему защитнику лиги борьба развернулась нешуточная. 

У Романа Йоси из «Нэшвилла» было преимущество по очкам и вкладу в успехи команды – швейцарец стал одной из причин, по которой «Нэшвилл» вообще зашел в плей-офф, да и партнеров уровня Маккиннона и Рантанена у него нет.

У Кэйла Макара из «Колорадо» – больше времени в меньшинстве (1,5 минуты в среднем за матч), всего на 10 меньше набранных очков и сумасшедший показатель полезности +48.

И результатом этого противостояния стал минимальный разрыв в голосовании – Йоси получил больше первых мест (98 против 92), но проиграл по сумме баллов. Возможно, это выглядело бы трагедией, но один «Норрис» у Романа уже есть, а с тем, что Макар – игрок как минимум сопоставимого с ним класса, спорить сложно.

«Колдер Трофи» – Мориц Зайдер

Возможно, очевидный вопрос, который возникал в голове хоккейных фанатов: «Почему не Зеграс?!».

Субтильный американец влюблял в себя эстетикой и невероятными лакроссами – к чистому хоккею он добавил фокусы и артистизм, которые, тем не менее, не помогли его команде попасть в плей-офф.

Тем не менее, номинацию немецкого защитника сложно назвать ограблением – оно бы случилось, если бы награда ушла Майклу Бантингу, которого мощно прокачали звезды «Торонто».

Зайдер провел очень хороший сезон, и их условия для старта вполне схожи с Зеграсом – бедовая перестроечная команда и много игрового времени, которое конвертировалось в набранные очки. Зайдер сразу выбил 50, не слишком сильно нахватал минусов и временами монументально сносил соперников обратными хитами.

Тут тоже есть вопросы к разрыву в голосах – 170 первых мест у немца против 15 у Зеграса, но они снова к людям, которых допускают до этого голосования.

Как «Тампа» оказалась на грани: провал в большинстве, травма ключевого защитника, одна обидно пропущенная атака

В финале Кубка Стэнли бьются два самых больших маньяка в НХЛ. Маккиннон и Кучеров заморочены на работе, у обоих аллергия на поражения

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные