В НХЛ раздали личные награды: Шестеркин – лучший вратарь, Мэттьюс идет по пути Овечкина

Пока «Тампа» и «Колорадо» рубятся между собой в финале Кубка Стэнли, НХЛ раздает главные награды – победителя в различных номинациях определяют игроки, менеджеры клубов и представители ассоциации журналистов.

В целом, обошлось почти без неожиданностей – какие-то вопросы могут быть только по самым «спорным» наградам вроде «Харта» или «Норриса».

«Везина Трофи» – Игорь Шестеркин

Абсолютный вынос конкурентов по регулярному сезону – лучший по пропущенным, лучший по проценту отбитых бросков, команда вышла в плей-офф, а Шестеркин регулярно попадал в хайлайты.

Кажется, Игорь выдал что-то настолько масштабное, что мы пока не осознали это как очевидный факт – его процент отраженных бросков лучший за последние 10 лет, и это в сезоне, когда результативность скакнула вверх, а лига годами планомерно уменьшала экипировку вратарей и меняла правила в пользу атаки.

Шестеркин не просто открыл дверь в элитный клуб – он ее выбил. Самое потрясающее в его сезоне – стабильность. Осенью он встал в ворота команды Оригинальной Шестерки и врубил режим скалы – с небольшими сбоями в этом режиме Игорь держался до самого лета и помог довольно сырой команде дойти до финала Востока.

«Игорь все-таки более мобильный, компактный, подвижный. И его жизнь заставляет быть таким. У него нет таких габаритов, как у Василевского. Если ты сыграешь менее активно и более глубоко в воротах, то шайба к тебе залетит.

Я не хочу сказать, что Андрей неподвижный. Он не блокер, а играющий вратарь. Но Игорю приходится быть более агрессивным. Есть даже такая фраза, которую я придумал, когда мы с Шестеркиным работали в Петербурге: «У тебя должна быть управляемая агрессия». Как раз Игорь это делает очень четко, и это отличает его стиль», – так награду Шестеркина прокомментировал его бывший тренер Рашит Давыдов, с которым они работали в Санкт-Петербурге.

После такого признания хочется только одного – чтобы Шестеркин закрепился в элите надолго.

«Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» – Остон Мэттьюс

За «Харт» голосуют журналисты, за «Тед Линдсей» – сами игроки. Но приз самому ценному игроку довольно сложно измерить голой статистикой – вроде бы для 60 голов за сезон придумали «Ришар», за очки – «Арт Росс», а за элитную вратарскую статистику вручается «Везина».

Остон Мэттьюс, вне всякого сомнения, провел великий сезон – только три человека в XXI веке забрасывали 60+ шайб. Это Александр Овечкин, Стивен Стэмкос и сам Остон Мэттьюс, который классно закольцевал историю – ребенком посмотрел на великий гол Овечкина в ворота «Финикса», а теперь повторил его достижение.

И при этом не отпускает ощущение, что отрыв Мэттьюса в голосовании за самого ценного игрока сезона больше, чем должен быть на самом деле. Журналисты отдали ему 119 первых мест, Макдэвид и Шестеркин на двоих собрали 53. То есть, по мнению членов ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, вклад американца в разы выше, чем у его конкурентов.

И здесь возникают сомнения. У «Торонто» очень, очень талантливая команда, которая в этом сезоне даже добавила в игре в защите – провалы случались, но в целом «листья» выглядели очень прилично. И с учетом имеющегося таланта в атаке вполне можно утверждать, что «Торонто» не смог бы полноценно заменить Мэттьюса, но распределить его функции в атаке – вполне. И без него эта команда была бы в плей-офф.

С Шестеркиным и Макдэвидом все намного сложнее – без этих героев их команды по щелчку превращаются в тыкву. Например, «Рейнджерс» с Шестеркиным и Георгиевым в воротах – две разные команды. Одна – душит соперника и побеждает, вторая – пускает легкие шайбы, героически бежит отыгрываться и пускает еще. Шестеркин весь сезон был стеной, которая отделяла «Рейнджерс» от падения на уровень «Оттавы» (а против «Рейнджерс» моментов создавали не меньше, чем против бедового канадского клуба) – поэтому его вклад заслуживает большего признания.

Как и вклад Коннора Макдэвида – канадец в очередной раз взял приз лучшему бомбардиру, но его влияние на «Эдмонтон» было чуть шире красивых цифр. Фактически, Коннор и его немецкий друг со сложной фамилией полностью представляли нападение «Ойлерс» – генерировали большую часть моментов и успевали подтягивать на свой уровень партнеров. Когда их объединяли вместе – забирали матчи, когда разводили по разным звеньям – старались сделать их максимально опасными. Убери Макдэвида – и все посыпется.

Возможно, дело в ограниченном кругозоре людей, чей голос реально важен – хочется верить, что корреспондент регионального The Tennessean следит за чем-то еще, кроме «Нэшвилла» и топ-10 бомбардиров сезона, но в реальности он просто впечатлился кучей шайб Мэттьюса.

«Норрис Трофи» – Кэйл Макар

А вот в номинации на приз лучшему защитнику лиги борьба развернулась нешуточная.

У Романа Йоси из «Нэшвилла» было преимущество по очкам и вкладу в успехи команды – швейцарец стал одной из причин, по которой «Нэшвилл» вообще зашел в плей-офф, да и партнеров уровня Маккиннона и Рантанена у него нет.

У Кэйла Макара из «Колорадо» – больше времени в меньшинстве (1,5 минуты в среднем за матч), всего на 10 меньше набранных очков и сумасшедший показатель полезности +48.

И результатом этого противостояния стал минимальный разрыв в голосовании – Йоси получил больше первых мест (98 против 92), но проиграл по сумме баллов. Возможно, это выглядело бы трагедией, но один «Норрис» у Романа уже есть, а с тем, что Макар – игрок как минимум сопоставимого с ним класса, спорить сложно.

«Колдер Трофи» – Мориц Зайдер

Возможно, очевидный вопрос, который возникал в голове хоккейных фанатов: «Почему не Зеграс?!».

Субтильный американец влюблял в себя эстетикой и невероятными лакроссами – к чистому хоккею он добавил фокусы и артистизм, которые, тем не менее, не помогли его команде попасть в плей-офф.

Тем не менее, номинацию немецкого защитника сложно назвать ограблением – оно бы случилось, если бы награда ушла Майклу Бантингу, которого мощно прокачали звезды «Торонто».

Зайдер провел очень хороший сезон, и их условия для старта вполне схожи с Зеграсом – бедовая перестроечная команда и много игрового времени, которое конвертировалось в набранные очки. Зайдер сразу выбил 50, не слишком сильно нахватал минусов и временами монументально сносил соперников обратными хитами.

Тут тоже есть вопросы к разрыву в голосах – 170 первых мест у немца против 15 у Зеграса, но они снова к людям, которых допускают до этого голосования.