Как часто можно ходить в солярий? Правда и мифы о «загаре под лампой»

Опасное желание.

В начале XX века Коко Шанель ввела моду на загар, сделав его настоящим символом красоты, и модницы начали искать способы заполучить бронзовый оттенок кожи даже зимой. Гораздо позже немецкий ученый Фридрих Вольф изучал воздействие ультрафиолетового излучения на организм спортсменов и неожиданно обнаружил интересный побочный эффект – потемнение кожи. После этого он основал компанию Cosmedico, которая стала первой в мире по производству ламп для соляриев, и превратила загар в неотъемлемую часть индустрии моды. С последствиями этого открытия врачи борются до сих пор. Неоднократно многими учеными был доказан вред соляриев, но вопреки всему они до сих пор пользуются большой популярностью.

Что на самом деле скрывается за мифами о солярии, как о источнике витамина D и способе защиты кожи от активного солнца перед отпуском? Можно ли считать загар, полученный в солярии, более безопасной альтернативой естественному?

Как устроен солярий

Солярий – это устройство, созданное для имитации солнечного излучения. Принцип его работы основан на использовании ламп, излучающих УФ-свет.

Ультрафиолетовое излучение – это свет, который мы не видим глазами, потому что длина его волн короче, чем у видимого света. Этот свет подразделяется на UVA (УФ-свет типа А), UVB (УФ-свет типа В) и UVC (УФ-свет типа С) излучение, которое различается по длине волн. Из-за этого УФ-лучи по-разному действуют на кожу.

УФ-излучение типа А – длинноволновое (320-400 нм) – проникает в глубокие слои кожи и стимулирует производство меланина – пигмента, который отвечает за загар.

– длинноволновое (320-400 нм) – проникает в глубокие слои кожи и стимулирует производство меланина – пигмента, который отвечает за загар. УФ-излучение типа В – средневолновое (280-320 нм) – воздействует на верхний слой кожи, способствует образованию витамина D. При избыточном воздействии вызывает солнечные ожоги.

– средневолновое (280-320 нм) – воздействует на верхний слой кожи, способствует образованию витамина D. При избыточном воздействии вызывает солнечные ожоги. УФ-излучение типа С – коротковолновое (190-280 нм) – никак не влияет на кожу, потому что не достигает поверхности Земли, а полностью поглощается атмосферой.

Большинство ламп для загара излучают преимущественно UVA лучи (около 95%), которые хоть и редко, но вызывают солнечные ожоги. Но главная опасность УФ-излучения типа А состоит в том, что оно способствует старению кожи, повреждает глаза, ослабляет иммунитет и увеличивает риск развития рака. Более того, исследования ясно демонстрируют, что посещение соляриев ставит кожу под воздействие значительно более интенсивных уровней УФ-излучения, чем при обычном нахождении на солнце. Даже после нескольких коротких сеансов в солярии годовая доза УФ-излучения может оказаться в несколько раз выше, чем при естественном воздействии солнечных лучей.

Влияние загара на кожу

Загар – не просто красивый оттенок кожи, а результат воздействия ультрафиолетового излучения, которое заставляет кожу производить защитный пигмент меланин.

Существует шесть типов кожи, и каждый из них по-разному реагирует на солнечное излучение.

I – Бледно-белый. Всегда сгорает, никогда не загорает.

II – От белого до светло-бежевого. Легко обгорает, загорает минимально.

III – Бежевый. Иногда сгорает, загорает постепенно до светло-коричневого.

IV – Светло-коричневый (оливковый). Обгорает минимально, загорает хорошо до умеренно коричневого.

V – Умеренный коричневый. Редко обгорает, загорает до темно-коричневого.

VI – Темно-коричневый или черный. Никогда не обгорает.

Люди со светлой кожей (I и II типы) и те, у кого есть иммунодефицит или хронические заболевания, подвергают себя особому риску во время нахождения на солнце.

Однако безопасного загара в целом не существует. Международное агентство по исследованию рака (IARC) относит любое ультрафиолетовое излучение, включая то, которое человек получает в солярии, к канцерогенам первой группы, наравне с никотином и асбестом.

УФ-излучение повреждает ДНК клеток, увеличивая риск развития рака кожи. Это происходит из-за мутаций в структуре ДНК, что делает клетки менее стабильными и не устойчивыми к апоптозу – регулируемому процессу гибели. В результате увеличивается вероятность злокачественных изменений.

Факты и мифы о солярии

В стремлении к красивому загару многие обращаются к соляриям, полагая, что это безопасная альтернатива солнечным лучам. Однако результаты научных исследований представляют неутешительные факты о таком способе загара.

Солярий не безопаснее солца. Посещение солярия до 20 лет может увеличить вероятность развития меланомы – наиболее опасной формы рака кожи – на 47%. Риск увеличивается с каждым посещением солярия. Солярий не делает кожу моложе. Независимо от того, где получен загар, в солярии или на солнце, результат остается неизменным: ускоренное старение кожи. Морщины, потеря упругости и пигментные пятна – лишь часть последствий. Солярий – не лучший источник витамина D. Для выработки витамина D необходимы UVB лучи, в то время как в соляриях используется в основном UVA излучение. Точно неизвестно, сколько времени нужно пробыть на солнце, чтобы кожа выработала достаточно витамина D, но специально загорать на солнцепеке для этого точно не нужно. Кроме того, витамин можно получить из пищи – яичный желток, жирные сорта рыб, молоко помогут добрать норму. Добавки с витамином D тоже будут безопаснее и эффективнее солярия. Правда, перед тем как принимать поддерживающую дозу витамина D в виде капель или таблеток, следует обязательно проконсультироваться с врачом. Загар не защищает от солнечных ожогов. Каждый раз когда кожа подвергается загару или обгорает, происходит повреждение ДНК, которое увеличивает риск рака кожи. Даже с дополнительным меланином в загорелой коже уровень защиты (SPF) составляет всего от 2 до 4, а рекомендуется не менее 15. Загар не улучшает ментальное здоровье. Научные данные показывают, что загар может вызвать зависимость. Некоторым людям трудно от него отказаться, а когда они не получают постоянной дозы ультрафиолетовых лучей, испытывают тревогу и даже депрессию.

Как можно себя обезопасить при посещении солярия

Обезопасить кожу при посещении солярия невозможно, каждый сеанс вносит весомый вклад в разрушение клеток кожи и увеличивает риск развития рака. Если человек ходит в солярий только из-за того, что любит бронзовый оттенок кожи, гораздо безопаснее будет попробовать автозагар.

Если от посещения солярия невозможно отказаться по другим причинам, то следует выбирать только те солярии, где используется оборудование с подтвержденной сертификацией. Это снижает риск возможных травм или ожогов из-за некачественных ламп. Очки для защиты глаз – неотъемлемая часть безопасного посещения солярия, они предотвращают повреждения сетчатки ультрафиолетовым излучением. Кроме того, важно пользоваться кремом с высоким SPF-фактором для защиты кожи.

Если человек регулярно посещает солярий, то ему следует один или два раза в год приходить на прием к врачу-дерматологу, а также проводить самоосмотр кожи один раз в месяц. Такая практика поможет выявить подозрительные изменения кожи на ранней стадии, когда лечение окажется наиболее эффективным.

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Верность мифам о безопасности соляриев стоит дорого для здоровья кожи. Отказ от этой привычки не только снижает риск развития некоторых видов рака, но и способствует сохранению естественной красоты. Вместо соляриев дерматологи рекомендуют получать витамин D из пищи или добавок. Это поможет сохранить здоровье и молодость на долгое время.

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Фото: imdb.com; en.wikipedia.org; Image by wirestock on Freepik; Image by senivpetro on Freepik