Как хранить новогодние салаты
Продлим новогоднее настроение.
Сколько дней после Нового года вы доедаете оставшийся оливье? Два, три? Четыре? Знаете ли вы, что многие салаты нельзя хранить дольше суток? Рассказываем, почему у них такой короткий срок хранения и почему его несоблюдение может привести к серьезному пищевому отравлению.
Что влияет на срок годности салатов
Салаты – это скоропортящиеся продукты и благоприятная среда для роста и размножения вредных микроорганизмов, которые могут привести к пищевому отравлению разной степени тяжести. Например, в салатах могут размножаться патогенные иерсинии, сальмонеллы и кампилобактер. Последствия употребления инфицированных ими салатов могут быть разные – от легких несварений до серьезных интоксикаций.
Базовые правила хранения салатов:
- Только в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов.
- Майонез, сметана, соусы и другие заправки ускоряют размножение бактерий, поэтому заправленные салаты хранятся меньше.
- Меньше всего в холодильнике хранятся салаты с добавлением рыбы и морепродуктов и без заправки соусами – только 12 часов.
- Блюда из сырых овощей и фруктов, а также салаты с добавлением мяса, птицы или копченостей хранятся 18 часов, а после заправки – 12 часов.
- Салаты из маринованных и соленых овощей, например, из квашеной капусты, могут храниться до 36 часов.
- Тщательное мытье и просушивание продуктов перед готовкой особенно важно для овощных и фруктовых салатов, так как задерживает размножение микроорганизмов.
Как и сколько хранить главные новогодние салаты
Оливье, сельдь «под шубой» и крабовый салат давно стали традиционными на праздничном столе. Если хранить их правильно, то некоторые из них можно безопасно есть 1-го января.
Оливье
Оливье – самый популярный новогодний салат. Он состоит из множества ингредиентов, которые имеют разную стойкость к хранению, – например, докторская колбаса в упаковке может храниться до 10 дней, отварное мясо нужно съесть всего за сутки, в то время как вареное яйцо можно хранить в холодильнике до 36 часов.
Еще одна «опасность» – майонез, которым, как правило, заправляют оливье, ведь в нем отлично размножаются бактерии. Кроме того, при добавлении соли в салат овощи начинают выделять влагу, что также способствует росту микроорганизмов. Чтобы продлить срок хранения, лучше не солить и не заправлять весь салат сразу, а выкладывать его небольшими порциями и добавлять соус и специи перед подачей.
Ориентироваться нужно на самый скоропортящийся ингредиент, поэтому в заправленном виде итоговый срок хранения оливье составляет около 12 часов, без заправки – 18 часов.
Чтобы снизить риск пищевого отравления, при приготовлении и хранении оливье необходимо соблюдать следующие правила:
- варить яйца не менее 8 минут, чтобы уничтожить сальмонеллу;
- не ставить рядом приготовленный салат и сырые продукты, особенно мясо;
- хранить салат в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.
Сельдь «под шубой»
Сельдь «под шубой» – еще один популярный новогодний салат. Его, впрочем как и другие салаты, лучше делать самостоятельно, а не брать покупной – так можно лучше проконтролировать качество и свежесть продуктов.
Главный ингредиент салата – слабосоленая сельдь, поэтому ее качеству следует уделить особое внимание. На низкое качество рыбы указывают скользкая чешуя, желтые пятна на тушке и неприятный кислый запах. Кроме того, лучше не брать замороженную рыбу. Дело в том, что при повторном размораживании и замораживании в темном мясе рыбы накапливается гистамин, который может вызвать аллергическую реакцию и даже отравление.
Сельдь «под шубой» из-за своего состава и процесса приготовления, обладает ограниченным сроком сохранения – всего 12 часов.
Чтобы снизить риск пищевого отравления, при приготовлении и хранении сельди «под шубой» необходимо соблюдать следующие правила:
- готовить салат за 1-3 часа до торжества;
- варить яйца не менее 8 минут, чтобы уничтожить сальмонеллу;
- не замораживать и повторно размораживать сельдь при хранении;
- использовать разные разделочные доски и ножи для овощей и рыбы;
- хранить салат в холодильнике и подавать на стол небольшими порциями.
Крабовый салат
Крабовый салат – это более легкое, по сравнению с предыдущими салатами, блюдо. Те, кто следит за фигурой, могут сделать его еще полезнее, если в качестве заправки будут использовать не майонез, а греческий йогурт.
Главный ингредиент салата – крабовые палочки – продукт с коротким сроком хранения, поэтому блюдо лучше не хранить дольше 12 часов.
Чтобы снизить риск пищевого отравления, при приготовлении и хранении крабового салата, необходимо соблюдать следующие правила:
- варить яйца не менее 8 минут, чтобы уничтожить сальмонеллу;
- готовить салат непосредственно перед подачей на стол или сделать заготовку для салата заранее, но без заправки, и заправить его перед употреблением или порционно;
- хранить в холодильнике при температуре не выше +2°C до +6°C.
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Перед тем, как съесть любое новогоднее блюдо, следует оценить его вид, цвет и запах. Если что-то вызывает сомнение (даже при соблюдении всех условий хранения), лучше отказаться от употребления, ведь здоровье важнее.
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Алексей Куденко; 1000.menu