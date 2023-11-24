Можно ли пить воду во время еды?

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Представьте ситуацию: один гость на ужине утверждает, что пить воду во время еды вредно, в то время как другой настаивает на пользе. Дискуссия разгорается: один аргументирует, что вода превращает пищу в тяжелый ком, затрудняющий пищеварение, второй контратакует, что без достаточной гидратации пища вызывает задержку при переваривании. Разгорается серьезный спор и ужин на грани срыва, но есть способ найти золотую середину и завершить конфликт. В этой статье мы рассмотрим все «за» и «против» употребления воды во время приема пищи, опираясь на научные исследования, и расскажем как правильно пить воду, чтобы извлечь из нее максимум пользы.

Что происходит с водой в ЖКТ – активизирует работу ферментов и ускоряет переваривание еды

Вода не просто проходит через желудочно-кишечный тракт транзитом, но и активно участвует в пищеварении. Она всасывается за 5–15 минут, смягчает твердую пищу, способствует перевариванию и равномерно распределяется благодаря специальным структурам желудка – гармошкам. Это можно сравнить с процессом жарки блюда на сковороде, где вода действует подобно маслу – облегчает приготовление пищи и предотвращает пригорание.

Вода во время или после еды помогает пищеварению, переваривание идет быстрее В желудке пища проходит две основные фазы переработки: первоначальное хранение в проксимальном отделе и более интенсивная обработка в дистальном. В дистальном она превращается в кашицеобразное состояние и постепенно переходит в двенадцатиперстную кишку. Вода во время еды способствует плавному пищеварению и улучшает движение пищевого комка по ЖКТ.

Важная функция воды – транспортировка питательных веществ и активация ферментов для их расщепления. Вода способствует эффективному усвоению витаминов, например, В1–B12 и С. Если вы хотите поддержать организм и ускорить переваривание, не забывайте об умеренном количестве воды в течение дня: 2,7 литров для женщин и 3,7 литров для мужчин.

Однако даже если вы употребляете недостаточное количество воды, организм все равно найдет способ переварить еду нормально. Да и другие продукты также содержат значительное количество воды. Например, арбуз на 91% состоит из воды. Кроме того, желудочный сок, который образуется в желудке, тоже содержит воду.

От мифов к фактам: правда о воде во время еды

Давайте разберемся, что же на самом деле происходит, когда мы пьем воду во время приема пищи, и как это влияет на наше здоровье и пищеварение.

Миф: вода снижает концентрацию желудочного сока и растягивает желудок Мнение исходит из неверного представления о том, что пищеварительная система не адаптируется к разной консистенции пищи и регулирует свою секрецию в зависимости от количества воды. Правда: ученые не обнаружили негативное воздействие воды на желудок при употреблении обычного количества (200–300 мл) во время пищи. Достоверных исследований, что pH желудка изменяется, тоже нет. Если у вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, и вам комфортно пить воду в большом количестве, нет причин для беспокойства. Прислушайтесь к себе и ориентируйтесь на ощущения. С точки зрения физиологии пищеварения, при чрезмерном употреблении воды (более 500 мл) концентрация желудочного сока действительно может немного уменьшиться, желудок растянется и появится ощущение вздутия. Однако точное количество жидкости, которое приведет к переполнению, зависит от размера желудка, типа употребленной пищи и индивидуальных особенностей обмена веществ. Например, средний объем желудка взрослого составляет от 900 мл до 1,5 литра. После употребления порции мясного блюда, салата и десерта желудок заполнится примерно на 60-70%. Если запить все это двумя стаканами воды, то желудок заполнится практически на максимум, и может возникнуть дискомфорт.

Миф: вода мешает перевариванию пищи Суть этого мифа в том, что вода ускоряет прохождение твердой пищи через желудок, время контакта пищи с желудочным соком и ферментами уменьшается, и переваривание ухудшается. Правда: исследования показывают, что вода во время еды не влияет на скорость переваривания твердой пищи. Это говорит о том, что вода не сокращает время, в течение которого пища контактирует с желудочной кислотой и ферментами, и не мешает процессу пищеварения. Миф: вода во время еды способствует набору веса, потому что чувство насыщения приходит быстрее, а голод затем возвращается

Правда: вода помогает уменьшить аппетит и контролировать потребление калорий. Делая перерывы на воду, мы лучше осознаем голод и контролируем чувство насыщения. Достаточный питьевой режим помогает предотвратить переедание и способствует снижению веса. В исследовании продолжительностью в 12 недель наблюдалось, что люди, которые выпивали около 500 мл воды перед едой, теряли на 2 кг больше веса, чем те, кто не пили воду.

К тому же питье воды может слегка ускорить метаболизм. Исследования показали, что каждые выпитые 500 мл воды увеличивают расход калорий на 24 единицы. Однако стоит отметить, что этот эффект уменьшается, когда вода нагревается до температуры тела (возможно, из-за меньшего расхода энергии на ее нагрев).

Следует учитывать, что это не относится к напиткам, содержащим калории. Исследования показали, что употребление сладких напитков, молока или сока вместе с едой может увеличить общее потребление калорий на 8–15%.

Мифы Правда Вода снижает концентрацию желудочного сока и растягивает желудок Достоверных исследований, что pH желудка изменяется – нет Вода мешает перевариванию пищи Вода не влияет на скорость пищеварения Вода во время еды способствует набору веса Вода может помочь похудеть

Правила правильного питья воды во время еды

Каждый организм уникален – то, что подходит одному человеку, может не подходить другому. Если у вас есть заболевания, влияющие на пищеварение, не забудьте спросить врача, как лучше вам пить воду, и получите индивидуальные рекомендации. Это поможет вам правильно употреблять воду, учитывая особенности вашего организма. Как правильно пить воду во время еды:

Пить небольшими глотками и умеренное количество до 500 мл, чтобы избежать чувства переполнения желудка.

Пить сидя и медленно: если пить быстро и стоя, в желудок может попасть воздух, а это способствует вздутию живота и образованию газов.

Следить за реакцией организма: обратить внимание на дискомфорт после еды, например, отрыжку и вздутие.

Избегать сладких и газированных напитков: они приводят к дополнительному потреблению калорий, а утолить жажду ими сложнее.

Учитывать температуру пищи: сухие и горячие блюда комфортнее запивать водой.

Приспособить объем воды к рациону: если он богат блюдами с высоким содержанием воды, например овощами и фруктами, вам потребуется меньше дополнительной жидкости.

Вывод

Вода незначительно влияет на скорость и эффективность переваривания пищи, пить ее до, во время или после еды в умеренном количестве (до 500 мл) безопасно. Помните, что чистая негазированная вода – самый здоровый выбор.

После приема пищи можно пить воду любой температуры. В желудке она все равно нагревается до температуры тела и не препятствует расщеплению жиров. Так, стакан холодной воды после горячего супа не навредит организму. Если у вас нет болезней желудочно-кишечного тракта, температура воды не играет роли. Например, при ахалазии пищевода – состоянии, когда мускулатура пищевода расслабляется недостаточно, пища в желудок проходит с трудом. В этом случае холодная вода может вызывать дискомфорт из-за застоя воды или механического раздражения пищевода. Во время приема пищи лучше пить обычную негазированную воду. Она не содержит калорий и устраняет обезвоживание. Чай и кофе можно пить, но с учетом активности компонентов этих напитков. Например, кофеин имеет мочегонное действие, но умеренное потребление кофе и чая компенсируется содержащейся в них водой. Главное – не превышать рекомендуемое количество кофеина в день, которое составляет 400 мг. Для взрослых это 2-3 порции эспрессо, одна крупная порция капучино или 3-4 стакана чая. Употребляйте таблетки непосредственно во время еды, запивая небольшим количеством воды, если в инструкции к препарату не указано иное. Обычно производитель четко прописывает идеальное время для употребления препарата: до еды, в процессе или после. Кроме того, не забывайте о взаимодействии лекарств с пищей (это тоже указано в инструкции), чтобы эффективность лекарственного вещества не менялась.

FAQ

1. Можно ли пить после еды холодную воду?

2. Что лучше пить во время еды? Могу ли я пить чай или кофе?

3. Как правильно пить таблетки во время еды?

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Фото: Gettyimages/Darren England; Jonathan Ybema on Unsplash Andrik Langfield on Unsplash