Гатчинский полумарафон 2022. Все о забеге: трасса, расписание, регистрация и получение стартовых пакетов

Информация о событии:

Место проведения: Гатчина, Ленинградская область

Дата проведения: 13 ноября 2022 года

Дистанции: 2; 10; 21,1 км

Официальный сайт: gatchinahalfmarathon.ru

Контакты для связи: info@gatchinahalfmarathon.ru

Telegram-канал организаторов: t.me/gatchinahalfmarathon

Полумарафон в Гатчине проводится ежегодно с 2010 года и собирает сильную компанию профессиональных бегунов, а также массу любителей, желающих красиво закрыть сезон шоссейных пробегов.

Маршрут и дистанции пробега

Трасса забега пролегает по улицам Гатчины, весь маршрут имеет асфальтовое покрытие и минимальный перепад высот. В сочетании с прохладной погодой и быстрой компанией трасса Гатчинского полумарафона отлично подходит для установления личных рекордов.

Все дистанции (2, 10 и 21,1 км) стартуют на пересечении ул. Соборной и ул. Красной. Там же располагается стартовый городок, включая раздевалки, туалеты и камеры хранения. Забеги на 2 и 10 км проходят в один круг, на 21,1 км – в два круга.

В 2022 году трасса полумарафона пройдет процедуру сертификации в соответствии со стандартами Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).

На дистанции полумарафона и забега на 10 км в 2022 году будут предоставлены пейсмейкеры, которые побегут на целевое финишное время:

на 10 км: 44:00, 49:00, 54:00, 59:00;

на полумарафоне: 1:19, 1:24, 1:29, 1:34, 1:39, 1:44, 1:49, 1:54, 1:59, 2:09.

Лимиты прохождения трассы:

2 км – 15 минут;

10 км – 1 час 15 минут;

полумарафона – 2 часа 30 минут.

Регистрация и стоимость участия

Регистрация на забег открыта на сайте Russia Running по ссылке. При наличии свободных слотов зарегистрироваться также можно будет лично в рамках ЭКСПО.

Лимит участников в 2022 году составляет 3 500 человек:

на забеге 2 км – 500 участников;

на забеге 10 км – 1 000 участников;

на полумарафоне – 2 000 участников.

Стоимость участия

Стоимость участия в забеге на 2 км:

при регистрации до 1 ноября – 1 000 рублей

при регистрации после 1 ноября – 1 200 рублей

при регистрации на ЭКСПО – 1 500 рублей

Стоимость участия в забеге на 10 км:

при регистрации до 1 ноября – 1 500 рублей

при регистрации после 1 ноября – 1 700 рублей

при регистрации на ЭКСПО – 2 000 рублей

Стоимость участия в полумарафоне:

при регистрации до 1 ноября – 2 200 рублей

при регистрации после 1 ноября – 2 400 рублей

при регистрации на ЭКСПО – 2 600 рублей

Льготная регистрация:

для участников старше 60 лет предоставляется скидка 30%;

для участников старше 75 лет и людей с ограниченными возможностями – бесплатное участие.

Групповая скидка 10% предоставляется при единовременной регистрации от 10 человек. Для получения скидки необходимо отправить запрос на почтовый адрес: info@gatchinahalfmarathon.ru

Получение стартовых пакетов

ЭКСПО и вручение стартовых пакетов будет проходить 10–12 ноября с 10:00 до 20:00 в Гатчине по адресу Революционный переулок, дом 1, коворкинг-центр в кинотеатре «Победа».

Для получения стартового номера необходимо предъявить:

документ, удостоверяющий личность;

медицинскую справку с допуском к забегу на необходимую (либо большую) дистанцию, выданную не ранее, чем за шесть месяцев до старта (с указанием необходимой, либо большей дистанции), или заявление о персональной ответственности за свое здоровье (образец находится в Приложении №1 Положения о забеге на странице регистрации).

Программа забега

12 ноября, суббота

11:00 – бесплатная беговая экскурсия Gatchina Breakfast Run (информация о регистрации появится позже по ссылке)

13:00 – бесплатная автобусная экскурсия с гидом

15:00 – бесплатная автобусная экскурсия с гидом

Запись на автобусные экскурсии откроется 8 ноября. Отслеживайте информацию в группе и telegram-канале организаторов.

13 ноября, воскресенье

10:00 – разминка участников забегов на 2 и 10 км

10:30 – старт забега на 10 км

10:40 – старт забега на 2 км

11:15 – награждение победителей и призеров забегов на 2 и 10 км

11:30 – разминка участников забега на 21,1 км

12:00 – старт забега на 21,1 км

13:30 – награждение победителей и призеров забега на 21,1 км

14:30 – закрытие трассы

Как добраться

Из Санкт-Петербурга до места старта можно добраться несколькими способами:

от станции метро «Московская» на маршрутных такси № К-18, К-18А или 100 до остановки «Соборная улица / Парк» в Гатчине;

с Балтийского вокзала на электричке до станций «Татьянино» или «Гатчина-Балтийская»;

на авто по Московскому проспекту, затем Пулковскому шоссе и Киевскому шоссе до Гатчины.

Количество участников

Стартовав в качестве небольшого регионального пробега, Гатчинский полумарафон от года к году прибавляет в количестве участников. Если на первый забег в 2010 году вышло менее 100 человек, то уже в 2015-му число участников перевалило за тысячу.

В 2018 году впервые количество стартующих превысило 2000 человек и уже не опускалось ниже этой отметки, не считая коронавирусного 2020 года, когда в забеге участвовали только элитные спортсмены и быстрейшие любители.

Рекорд трассы полумарафона у мужчин был установлен Станиславом Агельяровым в 2021 году и составляет 1:04:58, у женщин – Ритой Плаксиной в 2015 году (1:14:30).

Рекорды забега на 10 км были установлены в 2021 году: у мужчин лучшее время показал Александр Павленин (31:11), у женщин – Ирина Шевченко (36:21).

Фото: Mikka Hallakas, Albina Hallakas