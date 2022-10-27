Гатчинский полумарафон 2022. Все о забеге: трасса, расписание, регистрация и получение стартовых пакетов
Информация о событии:
- Место проведения: Гатчина, Ленинградская область
- Дата проведения: 13 ноября 2022 года
- Дистанции: 2; 10; 21,1 км
- Официальный сайт: gatchinahalfmarathon.ru
- Контакты для связи: info@gatchinahalfmarathon.ru
- Telegram-канал организаторов: t.me/gatchinahalfmarathon
Полумарафон в Гатчине проводится ежегодно с 2010 года и собирает сильную компанию профессиональных бегунов, а также массу любителей, желающих красиво закрыть сезон шоссейных пробегов.
Маршрут и дистанции пробега
Трасса забега пролегает по улицам Гатчины, весь маршрут имеет асфальтовое покрытие и минимальный перепад высот. В сочетании с прохладной погодой и быстрой компанией трасса Гатчинского полумарафона отлично подходит для установления личных рекордов.
Все дистанции (2, 10 и 21,1 км) стартуют на пересечении ул. Соборной и ул. Красной. Там же располагается стартовый городок, включая раздевалки, туалеты и камеры хранения. Забеги на 2 и 10 км проходят в один круг, на 21,1 км – в два круга.
В 2022 году трасса полумарафона пройдет процедуру сертификации в соответствии со стандартами Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).
- на 10 км: 44:00, 49:00, 54:00, 59:00;
- на полумарафоне: 1:19, 1:24, 1:29, 1:34, 1:39, 1:44, 1:49, 1:54, 1:59, 2:09.
Лимиты прохождения трассы:
- 2 км – 15 минут;
- 10 км – 1 час 15 минут;
- полумарафона – 2 часа 30 минут.
Регистрация и стоимость участия
Регистрация на забег открыта на сайте Russia Running по ссылке. При наличии свободных слотов зарегистрироваться также можно будет лично в рамках ЭКСПО.
Лимит участников в 2022 году составляет 3 500 человек:
- на забеге 2 км – 500 участников;
- на забеге 10 км – 1 000 участников;
- на полумарафоне – 2 000 участников.
Стоимость участия
Стоимость участия в забеге на 2 км:
- при регистрации до 1 ноября – 1 000 рублей
- при регистрации после 1 ноября – 1 200 рублей
- при регистрации на ЭКСПО – 1 500 рублей
Стоимость участия в забеге на 10 км:
- при регистрации до 1 ноября – 1 500 рублей
- при регистрации после 1 ноября – 1 700 рублей
- при регистрации на ЭКСПО – 2 000 рублей
Стоимость участия в полумарафоне:
- при регистрации до 1 ноября – 2 200 рублей
- при регистрации после 1 ноября – 2 400 рублей
- при регистрации на ЭКСПО – 2 600 рублей
Льготная регистрация:
- для участников старше 60 лет предоставляется скидка 30%;
- для участников старше 75 лет и людей с ограниченными возможностями – бесплатное участие.
Групповая скидка 10% предоставляется при единовременной регистрации от 10 человек. Для получения скидки необходимо отправить запрос на почтовый адрес: info@gatchinahalfmarathon.ru
Получение стартовых пакетов
ЭКСПО и вручение стартовых пакетов будет проходить 10–12 ноября с 10:00 до 20:00 в Гатчине по адресу Революционный переулок, дом 1, коворкинг-центр в кинотеатре «Победа».
Для получения стартового номера необходимо предъявить:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинскую справку с допуском к забегу на необходимую (либо большую) дистанцию, выданную не ранее, чем за шесть месяцев до старта (с указанием необходимой, либо большей дистанции), или заявление о персональной ответственности за свое здоровье (образец находится в Приложении №1 Положения о забеге на странице регистрации).
Программа забега
12 ноября, суббота
11:00 – бесплатная беговая экскурсия Gatchina Breakfast Run (информация о регистрации появится позже по ссылке)
13:00 – бесплатная автобусная экскурсия с гидом
15:00 – бесплатная автобусная экскурсия с гидом
Запись на автобусные экскурсии откроется 8 ноября. Отслеживайте информацию в группе и telegram-канале организаторов.
13 ноября, воскресенье
10:00 – разминка участников забегов на 2 и 10 км
10:30 – старт забега на 10 км
10:40 – старт забега на 2 км
11:15 – награждение победителей и призеров забегов на 2 и 10 км
11:30 – разминка участников забега на 21,1 км
12:00 – старт забега на 21,1 км
13:30 – награждение победителей и призеров забега на 21,1 км
14:30 – закрытие трассы
Как добраться
Из Санкт-Петербурга до места старта можно добраться несколькими способами:
- от станции метро «Московская» на маршрутных такси № К-18, К-18А или 100 до остановки «Соборная улица / Парк» в Гатчине;
- с Балтийского вокзала на электричке до станций «Татьянино» или «Гатчина-Балтийская»;
- на авто по Московскому проспекту, затем Пулковскому шоссе и Киевскому шоссе до Гатчины.
Количество участников
Стартовав в качестве небольшого регионального пробега, Гатчинский полумарафон от года к году прибавляет в количестве участников. Если на первый забег в 2010 году вышло менее 100 человек, то уже в 2015-му число участников перевалило за тысячу.
В 2018 году впервые количество стартующих превысило 2000 человек и уже не опускалось ниже этой отметки, не считая коронавирусного 2020 года, когда в забеге участвовали только элитные спортсмены и быстрейшие любители.
Рекорд трассы полумарафона у мужчин был установлен Станиславом Агельяровым в 2021 году и составляет 1:04:58, у женщин – Ритой Плаксиной в 2015 году (1:14:30).
Рекорды забега на 10 км были установлены в 2021 году: у мужчин лучшее время показал Александр Павленин (31:11), у женщин – Ирина Шевченко (36:21).
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Фото: Mikka Hallakas, Albina Hallakas
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