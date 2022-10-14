Феромоны: что это такое? Работают ли духи с «молекулами любви»?

Наверное, каждый слышал о феромонах – особых веществах биологического происхождения, выделяемых животными и способных влиять на поведение других представителей вида. Некоторые верят в существование феромонов и у человека. Считается, что духи с феромонами помогают расположить к себе собеседника, заслужить его доверие, а то и соблазнить. Наука, между тем, имеет на этот вопрос собственный взгляд. Так есть ли вообще человеческие феромоны, можно ли изготовить на их основе парфюм и будет ли это работать? Разбираемся.

Что такое феромоны и как они работают

Сегодня ученые называют феромонами выделяемые животными вещества, воздействие которых на особей того же вида вызывает специфический, однозначный отклик – запуск определенного стереотипного поведения или определенного этапа в процессах развития.

Для некоторых животных эти вещества являются важным способом коммуникации. Они выделяются в окружающую среду: с научной точки зрения, это эктогормоны, которые, в отличие от гормонов, распространяются вовне и влияют на окружающих существ.

Открыл феромоны немецкий биохимик Адольф Бутенандт в середине прошлого века. В 1959 году он выявил наличие их у бабочек тутового шелкопряда: особые вещества у этих насекомых выделяют самки, чтобы привлечь самцов. В 1961-м Бутенандт установил структуру полового феромона тутовых шелкопрядов и назвал его бомбиколом – от Bombyx mori, названия насекомого с латыни.

Позднее были синтезированы феромоны пчел, непарного шелкопряда, шелкопряда-монашенки, яблонной плодожорки, хлопковой совки, мучного хрущака и других. Сейчас науке известно , что феромонами пользуются не только насекомые, но и некоторые млекопитающие, рыбы и рептилии .

Животные улавливают феромоны в воде и воздухе. В носу или на усиках у животных и насекомых есть специальные чувствительные рецепторы. При попадании молекулы феромона на эти рецепторы в мозг посылается сигнал.

Кроме половых, существует еще несколько видов феромонов. Есть феромоны тревоги (вырабатываются при нападении врага и объясняют такие явления, как одновременный взлет – например, у тлей), информационные феромоны (используются для обозначения идентичности и разграничении территории), эпидейктические феромоны (служат для обозначения территории только насекомыми и только в адрес собственного потомства, чтобы маркировать для остальных занятый плод), следовые феромоны (нужны, чтобы отметить путь к источнику пищи), феромоны, меняющие идентичность (помогают при маскировке), материнские феромоны (благодаря им детеныши опознают мать).

Феромоны могут найти применение в сельском хозяйстве : исследователи считают, что эти вещества – будущее экологичной борьбы с насекомыми-вредителями. В частности, так можно предотвратить спаривание особей шелкопряда и, как следствие, появление вредоносных личинок. В отличие от пестицидов, которые опасны для экосистемы, так как приводят к смерти всех насекомых, а не только вредителей, а также вызывают привыкание у популяций, использование феромонов безвредно и действенно.

Что не так с человеческими феромонами

Дело в том, что, чем сложнее нервная система существа, тем сложнее его реакция на химические стимулы, и тем меньше вероятность найти у них феромоны. Да, у некоторых видов животных удалось определить молекулы, определенным образом влияющие на поведение: самок свиней вещества, выделяемые самцами, действительно привлекают , и, почуяв их, свиньи становятся готовыми к спариванию.

Существование феромонов у человека не доказано . Долгое время считалось, что человеческими феромонами являются андростерон и копулины – ароматические вещества, которые производит тело. Первый происходит от гормона тестостерона и обнаруживается у мужчин (и некоторых животных мужского пола), вторые являются смесью влагалищных кислот. Однако проверку на прочность эта теория не прошла: сексуального влечения у людей опрыскивание андростеноном или копулинами не вызывает .

В пользу отсутствия у человека феромонов говорит и то, что у людей не было найдено специального органа, который отвечал бы за восприятие феромонов. По одной из теорий, за это может быть ответственен вомероназальный орган, находящийся в носовой области, однако исследования показывают, что есть он не у всех людей, а только у четверти. Кроме того, этот орган не соединен напрямую с головным мозгом посредством нервных окончаний, а значит, его способность передавать сигналы для обработки вызывает сомнения.

Даже эксперимент с потными футболками, который любят приводить как доказательство существованию феромонов, не имеет к ним отношения – феромоны в работе вообще не упоминаются, на небольшой выборке удалось только предположить, что женщинам больше нравится запах пота наиболее генетически отличных от них мужчин. Помимо того, что эксперимент не был повторен на больших выборках, удалось установить только связь с генетикой, причем предпочтения разнились в зависимости от собственных генетических особенностей – феромоны же одинаково действуют на всех представителей вида. К тому же, просто молекула с приятным запахом – не феромон, ведь она не вызывает четких поведенческих изменений (иначе ванилин тоже придется признать феромоном).

На данный момент не идентифицировано ни одного человеческого феромона. Соответственно, духи с феромонами, которые якобы работают как приворотное зелье, – ничто иное, как маркетинговый ход . Парфюм может работать только за счет эффекта плацебо, так как заставляет почувствовать себя увереннее. Цена на такой товар очень разнится : можно найти и туалетную воду «с феромонами» и за 600 рублей, и такие же духи за 10 тысяч.

Существует также гипотеза о наличии у человека материнских феромонов. Некоторые исследователи предполагают, что в женском молоке могут содержаться вещества, которые помогают младенцу узнавать мать. Женщины также могут распознавать своего ребенка по запаху. Однако важно помнить, что запахи еще не есть феромоны, то есть эта способность женщин не доказывает существование специальных веществ.

Итак, хотя ученые и не теряют надежды однажды найти человеческие феромоны, пока им это не удалось – сейчас область состоит в основном из псевдонаучных теорий. Важно и то, что не существует единого определения феромонов. Так что у теории способности людей вызывать симпатию с помощью «волшебной» молекулы нет достойной научной базы. Вместо того, чтобы выбрасывать деньги на основанные на псевдонауке снадобья, лучше вложиться в хороший дезодорант и парфюм – это поможет расположить к вам людей без попыток манипулировать их сознанием.

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Фото: unsplash.com/Priscilla Du Preez, Shashank Shekhar; pexels.com/mentatdgt, cottonbro