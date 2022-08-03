У Себастьяна Аллера – рак яичка. Насколько это опасно? Вернется ли он в профессиональный футбол?

Врачи обнаружили рак яичка у новичка «Боруссии» Себастьяна Аллера. Из-за этого форвард вынужден пройти курс химиотерапии и отложить дебют в дортмундском клубе как минимум на несколько месяцев. Насколько опасен рак яичка и сможет ли Аллер продолжить карьеру, разбираем с медицинским автором Sports.ru, врачом-терапевтом Александром Шестаковым.

Рак яичка (тестикулярный рак) относится к редким формам злокачественных образований. По разным данным , ежегодно выявляется 6–7 новых случаев рака яичка на 100 000 мужчин. Заболевание может появиться в любом возрасте, но самый высокий риск его возникновения у мужчин 30–40 лет.

Симптомы тестикулярного рака сводятся к появлению бугорка в области яичек, как правило с одной стороны. По плотности образование похоже на хрящ, реже – на кость. Края обычно неровные. Чаще всего бугорок безболезненный, в некоторых случаях возникает легкий дискомфорт при пальпации. Поражение чаще одностороннее, рак обоих яичек возникает крайне редко.

Возможны появление тяжести или тянущей боли в яичке, визуальная асимметрия яичек, отек мошонки. В более тяжелых случаях рак яичка может проявиться остро – болью в малом тазу или груди, нарушением работы других органов. Подобная ситуация возникнет, если метастазы распространились в лимфоузлы или другие органы, либо если возникли перекрут или воспаление яичка.

Из-за того, что заболевание часто протекает безболезненно, важно регулярно проводить самостоятельное обследование мошонки и яичек. Для этого необходимо встать перед зеркалом без одежды и выполнить следующие действия:

Визуально оценить расположение и размер мошонки. Обратить внимание, нет ли припухлости и увеличения одного из яичек. Поочередно расположить каждое яичко между большим пальцем сверху и указательным и средним пальцами снизу. Далее аккуратно прокатить яичко между пальцами и обратить внимание, есть ли какие-либо отличия от обычного состояния – изменение в размере или плотности, появление бугорков и выступов.

Помните, расположение яичек на разном уровне нормально и является анатомической нормой. Если вы обнаружили у себя какие-либо изменения в области мошонки, которых не было раньше, не нужно паниковать – обратитесь к врачу. Изменения в мошонке могут быть вызваны разными состояниями, а не только раком яичек. Специалист поможет во всем разобраться.

При подозрении на рак яичка врач может назначить следующие анализы:

общий и биохимический анализ крови;

определение уровней онкомаркеров – для рака яичек это лактатдегидрогеназа (ЛДГ), альфа-фетопротеин (АФП) и хорионический гонадотропин человека (ХГЧ);

УЗИ мошонки;

компьютерная или магнитно-резонансная томография мошонки.

Золотой стандарт диагностики тестикулярного рака – биопсия яичка с гистологическим анализом ткани. При этом производят забор небольшого образца ткани яичка, который затем исследуют под микроскопом в лаборатории. Это инвазивная процедура, она проводится под местной анестезией. Только она способна достоверно оценить, стал ли причиной изменений онкологический процесс.

Лечение рака яичка может включать в себя лучевую и химиотерапию, а также хирургическую операцию. Необходимые меры подбирает команда специалистов в зависимости от формы рака и имеющихся особенностей заболевания. При возможности врачи выбирают именно удаление яичка, которое дает меньше побочных эффектов, чем химио- или лучевая терапия. Удаленное яичко обычно замещается искусственным протезом, что позволяет не переживать по поводу косметического дефекта.

Рак яичка – опасная болезнь, хотя имеет более благоприятный прогноз по сравнению с другими онкологическими заболеваниями. Анатомически яичко окружает множество оболочек: это не только защищает важный орган, но и снижает риск распространения метастазов, замедляет скорость их распространения. Пятилетняя выживаемость при тестикулярном раке составляет порядка 95%, то есть 95 человек из 100 живут как минимум 5 лет после постановки диагноза.

Возвращаясь к Себастьяну, сложно сказать, как заболевание отразится на его карьере. Прогноз зависит от многих факторов – формы рака, наличия метастазов, чувствительности к лечению. Сказать заранее, по какому сценарию пойдут лечение и реабилитация, невозможно.

Яички отвечают за выработку тестостерона, важного для профессионального атлета. Нередко при удалении одного яичка второе начинает работать активнее и компенсирует недостаток гормона в организме. Если функция все-таки будет снижена, врачи могут порекомендовать введение недостающего гормона извне. В случае назначения препаратов тестостерона, которые могут расцениваться как допинг, вероятны проблемы с возвращением в профессиональный спорт: в лучшем случае придется постоянно доказывать, что доза не превышает необходимую терапевтическую.

При назначении Аллеру химиотерапии лечение может еще сильнее повлиять на физическое здоровье спортсмена – она обладает выраженными побочными эффектами, влияющими на весь организм в целом. Не исключено, что спортсмен потеряет часть мышечной массы, из-за чего ухудшатся его спортивные показатели.

Хочется пожелать спортсмену скорейшего выздоровления и возвращения в футбол.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne