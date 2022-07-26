Слепни, клещи, ядовитые пауки России: кого стоит бояться и что делать при укусе?

Весна и лето – время активности самых разных насекомых. Клещи, осы, пчелы встречаются россиянам на дачах, у водоемов, а иногда и в городе. Такие встречи не всегда безопасны: укусы могут нанести серьезный вред здоровью. Разбираемся, каких насекомых и пауков стоит бояться и как оказать первую помощь при укусе.

Клещи

Клещи – это мелкие паукообразные, которые живут в лесных и таежных массивах. Тело клеща состоит из головки и туловища с четырьмя парами конечностей, которые заканчиваются коготками и присосками. Они позволяют клещам прицепляться к растениям, одежде человека, шерсти животных. На головке клеща есть хоботок со ртом, которым клещ может прокусывать кожу и сосать кровь.

Науке известно 48 тысяч видов клещей, но опасны особенно опасны 10% – те, что являются переносчиками клещевого энцефалита. Раньше считалось, что наиболее высок риск встретить такого клеща у жителей Сибирского и Уральского округов России, однако в последние годы регистрируются случаи и в центральных областях.

Кроме того, в средней полосе клещи являются переносчиками болезни Лайма.

Клещевой энцефалит – это вирусная инфекция, которая поражает центральную и периферическую нервную систему. Осложнения ее могут привести к параличу или смерти. Проявиться вирус может спустя 7–30 дней после укуса: начинаются слабость, лихорадка, резкая головная боль, тошнота, рвота. При подозрении на заражение необходимо срочно поместить больного в инфекционную больницу.

Наиболее эффективный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. Проводится она в два этапа, и самый благоприятный период для первой дозы – после окончания клещевого сезона, примерно в ноябре. Кроме того, при прогулках в лесу (особенно с апреля по сентябрь) важно носить закрытую одежду, осматривать ее, чтобы не пропустить клеща, и пользоваться репеллентами.

В случае, если клещ присосался, его следует удалить (живым) и желательно в первый же день отвезти в лабораторию для исследования. При положительном тесте на энцефалит пострадавшему вводят иммуноглобулин против вируса.

Каракурты

Это пауки из рода черных вдов, узнать их можно по 13 точкам на верхней стороне брюшка. По большей части обитают каракурты на юге России, однако встретить их можно также в Поволжье и даже в Подмосковье.

Сами эти пауки не нападают – это всегда ответная реакция . Кроме того, опасны только самки: они значительно крупнее самцов, которые не в состоянии даже прокусить кожу.

Яд каракурта действует немедленно: на месте укуса чувствуется резкая жгучая боль, которая начинает распространяться по телу. Как правило, локализуется она в области живота, поясницы, грудной клетки. Появляются головокружение, головная боль, рвота, потливость, чувство тяжести в груди. Если не оказать помощь, возможен летальный исход.

Первым делом пострадавшему вводят противокаракуртовую сыворотку, а также новокаин, хлорид кальция и гидросульфат магния. Можно прижечь место укуса спичкой (высокая температура разрушает яд), но смысл делать это есть только в первые две минуты после укуса.

Слепни

Это насекомые из отряда Двукрылых. Название они, по одной из версий, получили из-за близорукости: на больших расстояниях слепни воспринимают только движение предметов. Внешне они напоминают большую муху. Кровь животных и человека слепни сосут через хоботок с колющими щетинками, причем питаются кровью только самки.

В России слепни встречаются почти во всех регионах. Особенно много их у водоемов и в заболоченной местности.

Укусы слепней очень болезненны, а на коже образуется отек, который сопровождается краснотой и зудом. Иногда он также переходит в синяк. Симптоматика сохраняется 5–7 суток.

У людей, склонных к аллергии, при множественных укусах слепня могут начаться кожная сыпь, одышка, рвота, а в редких случаях даже анафилактический шок. Кроме того, слепни могут быть переносчиками опасных заболеваний, например, полиомиелита, клещевого энцефалита и туляремии.

Первая помощь при укусе слепня заключается в том, чтобы придавить место укуса твердым предметом, потом промыть его и приложить холодный компресс, а также принять антигистаминное. В случае, если симптомы усиливаются, необходимо обратиться к врачу.

Пчелы

Это летающие насекомые подотряда Стебельчатобрюхие, родственные осам и муравьям. Жало их снабжено загнутыми внутрь зубчиками, которые застревают в коже человека или животного. Вместе с жалом пчела оставляет в теле жертвы ядовитую железу и часть пищеварительных органов.

На территории России пчелы обитают практически повсеместно.

Сами пчелы обычно не нападают, укус – это способ защиты. На месте укуса возникает кратковременная боль и жжение, а потом покраснение и отек, которые проходят спустя 1–5 дней. На лице, около глаз, отек может держаться до 8 дней.

При укусе важно как можно скорее удалить жало (желательно – пинцетом), промыть кожу, приложить холодный компресс и выпить антигистаминное. При этом множественные укусы могут вызвать общую токсическую реакцию: возникают слабость, головокружение, головная боль, озноб, тошнота, рвота, повышение температуры тела. Также в группе риска люди с аллергией – им с собой всегда необходимо иметь средство для экстренной помощи при анафилактическом шоке, например «ЭпиПен». Появление перечисленных симптомов требует немедленной помощи врача.

Осы

Это группа насекомых отряда Перепончатокрылых. Жало их не имеет зазубрин и не остается в теле жертвы, поэтому, в отличие от пчел, осы могут жалить много раз. Обитают они на всей территории России, за исключением Крайнего Севера. Летят на сладости и фрукты, особенно подбродившие, привлекают их также мясо и рыба.

Укусы ос болезненны, на их месте развивается воспаление с отеком и покраснением. Необходимо как можно скорее обработать ранку антисептиком, приложить лед и принять антигистаминное, а чтобы избавиться от зуда, можно использовать противовоспалительный крем.

По-настоящему опасны укусы для тех, кто склонен к аллергии. Тяжелая реакция может включать лихорадку, отек Квинке, бронхоспазм, очень редко – анафилактический шок. При подозрении на аллергию необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в больницу.

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Укусы насекомых неприятны не только тем, что всегда происходят неожиданно, но и тем, что могут иметь последствия для здоровья. Главное в такой ситуации – не паниковать и действовать быстро: оказать пострадавшему (или самому себе) первую помощь и при необходимости вызвать врача.

Здоровое лето вместе со Sports.ru

Фото: unsplash.com/Erik Karits, Fabian Keller, James Wainscoat; en.wikipedia.org