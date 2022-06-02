«Каждый из нас может пробежать марафон». Создатель проекта Sekta Оля Маркес – о победе над зависимостями и тренировках с заботой о себе

Оля Маркес – вокалистка группы Alai Oli и создатель фитнес-школы Sekta. А еще – мотиватор для тысяч людей: она победила наркотическую и алкогольную зависимости, расстройство пищевого поведения, воспитала в себе любовь к здоровому образу жизни и готова делиться опытом.

Оля признается, что поначалу приходилось заставлять себя заниматься спортом, но со временем регулярные тренировки стали приносить удовольствие. Так она смогла пробежать марафоны в Нью-Йорке, Москве и Тель-Авиве, а также пройти полужелезную дистанцию в триатлоне на гонках IRONMAN и IRONSTAR.

В интервью Sports.ru Оля рассказала, почему важно проживать любые эмоции, а не прятать их, где искать мотивацию в трудный момент и как правильно ставить цели в спорте, если вы им прежде никогда не занимались.

Про борьбу со стрессом

Если говорить о состоянии в последние три месяца, то очень острое было в первые несколько дней. Даже двигаться было тяжело физически. Но я старалась выполнять дыхательные упражнения, как-то себе помогать. Плюс было очень много дел: мы переезжали, нужно было всех собрать и все организовать. У меня семья и Sekta, очень много глаз смотрит на меня и ждет дальнейших решений. Просто нет возможности падать в эмоциональную яму .

Сейчас мы наконец-то нашли хорошее жилье в Армении. С большой семьей это не так-то просто. В школу детей забирает автобус, а садик в соседнем доме. Многодетные родители знают, насколько важна удобная логистика. Теперь и работоспособность чувствую – атмосфера, конечно, влияет. Освобождаются когнитивные ресурсы для рабочих задач. У нас как раз идет разработка новых моделей в бизнесе.

Сначала я думала, что наш продукт будет никому не нужен, потому что в сложившейся реальности фитнес казался последним, чем люди будут заниматься. Но мне не хотелось увольнять людей, и я понимала, что эта ситуация – толчок к чему-то новому. Мне и раньше говорили, что такого подхода в фитнесе, как у нас, нет нигде за рубежом, и было бы круто перевести продукт на другие языки.

А сейчас еще многие люди вернулись к тренировкам. Они себя уничтожали, но больше этого не хотят, а хотят позаботиться о себе. Мы в Sekta объясняем, что это несложно: сделать простые упражнения, приготовить полезную еду. Мы ориентированы на обычных людей.

Мне кажется, что я достаточно стрессоустойчивый человек. Киты, на которых строится мое ментальное здоровье, – это «12 шагов». Многие зависимые проходят их, чтобы оставаться трезвыми, чистыми. Это дает много инструментов для того, чтобы проживать эмоции.

Про «обычного человека» и спорт

Почти каждый из нас может пробежать марафон . Пройти – точно: я с 80-летними дедушками и бабушками на дистанции встречалась. Но для большинства людей это скорее подвиг, чем норма. Современный человек воспитан в условиях, в которых ему не нужно много двигаться.

Чаще всего люди зафиксированы на каких-то великих спортивных достижениях. Они думают, что эффект будет только от суперсложных ежедневных тренировок. Кому-то, конечно, удается придерживаться такого графика, но большинству сложно даже просто поддерживать достаточный уровень активности. Банально делать зарядку, а ведь это очень важно для здоровья.

Миссия Sekta не в том, чтобы привести обычного человека к высокому спортивному уровню, а в том, чтобы помогать ему регулярно двигаться. Мы знаем, что у людей часто не получается заниматься просто по приложению бесплатных тренировок или постоянно придерживаться здорового питания – поэтому нужно их поддерживать, понимая все потребности. Дело не в видео упражнений и не в планах питания, а в тонком искусстве мотивации .

Изначально Sekta была про поддержку тех, кто начал заниматься спортом во взрослом возрасте. Потом оказалось, что поддержка нужна и тем, кто занимался в детстве, просто не стал продолжать. А ведь после такого перерыва тяжело возвращаться. Каждый раз, когда я, например, рожала, я полностью обнулялась в плане спортивных возможностей. Я знаю, что делать в таких случаях , и мне хочется этим опытом делиться.

У нас нет инвесторов, поэтому мы не обязаны показывать рост. Мы можем позволить себе брать оплату не за подписку, а за каждый день, когда человек занимается. Когда он не занимается, он решает нам не платить. Конечно, есть люди, которые платят вперед, и потом не занимаются – на это мы не можем повлиять. Но в целом наша финансовая модель мотивирует нас делать так, чтобы больше людей принимали решение продолжать.

Важно исследовать причины зависимости

У нездорового образа жизни есть много градаций. Я начала курить в 12 лет, алкоголь тоже был абсолютной нормой, легкие наркотики употребляла, а вот тяжелые – постольку поскольку. Как мыслит такой человек? Сигареты, алкоголь, легкие наркотики для него не проблема, проблема – тяжелые. Осознание, что отказаться нужно от всего перечисленного, приходит не сразу. Постепенно преодолеваешь ступень за ступенью, но это похоже на шаг вперед и два шага назад. Это очень долгий путь.

Мало кто из алкоголиков скажет, что получает удовольствие от своей вредной привычки. Мало кто из бывших алкоголиков скажет, что хочет вернуться к употреблению. Это не так работает. Ты живешь с убеждением, что тебе это не надо делать, но все равно делаешь .

Наступил момент, когда я начала пробовать жить без всего. Месяц пожила – сорвалась, два пожила – сорвалась, полгода – сорвалась. Я постоянно возвращалась к вредным привычкам, чтобы проверить, изменилось ли что-нибудь, стало ли лучше. И каждый раз понимала, что нет. За 10 лет ситуация не изменилась. Уверена, что если я сейчас начну употреблять, мне не понравится.

От истории своих зависимостей я никогда далеко не ухожу. Я каждый день говорю об этом, нахожусь в контакте с этим опытом, потому что это один из элементов выздоровления: важно не только не употреблять, важно глубоко исследовать причины, которые привели к употреблению .

Считается, что склонность к зависимости – это как бы структурный баг. Можно назвать это болезнью, можно – особенностью, можно – химией. Часто это связано с сильной чувствительностью, то есть у человека настолько сильные эмоции, что их невозможно в себя вместить.

В моей семье из трех детей только у меня проявилась такая активная зависимость. То есть нельзя сказать, например, что виновно исключительно воспитание или образование. Просто обстоятельства сложились определенным образом. Дело не в какой-то травме детской или особой предрасположенности. Во всем вместе.

Зависимость в активной фазе показывает энергетический потенциал человека. Если он энергию саморазрушения направит на созидание, может очень многого добиться. Я чувствую, что если бы я свою энергию не направляла сейчас во все сферы жизни, во благо, она бы убивала меня любым из способов. Это могли бы быть алкоголь или вещества. Еда, то есть нарушение пищевого поведения. Какие-то ужасные отношения, в которых я страдала бы, порно, компульсивные покупки…

Смотреть на себя было больно

У меня всегда было четкое понимание, что духовный и внешний облик должны сочетаться . То есть не может быть, что ты чувствуешь себя творческой, легкой, изящной, сильной, но при этом выглядишь как развалина с пивным животом и дряблой кожей. А со мной именно так и было. В тот период я старалась не смотреть фотографии со сцены. Мне было очень больно, и это была мощная мотивация. Так в какой-то момент я начала делать первые шаги в сторону ЗОЖ.

Отношения со спортом у меня никогда не были радужными. Он чаще был насилием, чем ресурсо м . Путь от насилия до ресурса занял годы.

Я начала с йоги, это была попытка соединиться и примириться с собой. Это помогло мне посмотреть внутрь себя, и когда это произошло впервые, я даже заплакала. Потом подруга подарила абонемент в фитнес-клуб, и я пообещала, что не буду употреблять, пока он будет действовать. Ходила в тренажерку, плавала в бассейне, начала бегать. Но каждый раз делала это через не хочу . Заставляла себя, потому что боялась вернуться к прошлым привычкам.

Видела ли я тогда какой-то выход или спасение в спорте? Скорее, это был инструмент. Я хотела похудеть и получать удовольствие от взгляда в зеркало. Тем самым компенсировать отсутствие других удовольствий в жизни.

В итоге я втянулась. Изучала тело, ездила в Индию, у меня накопилась практика, чтобы преподавать йогу. Тогда же появился блог в ЖЖ, который и вырос в проект Sekta. Параллельно продолжала бегать. Потом узнала про триатлон. Подумала сначала, что только сумасшедшие могут на такое решиться. В голове не укладывалось, что можно столько бегать, плавать и ехать на велосипеде. Ведь есть люди выносливые, а есть я, кому такой суперспорт не доступен. Но я нашла тренера, начала заниматься, и оказалось, что это не так.

Сейчас тоже бывает, что я не могу собраться и сделать тренировку, просто нет сил. Хотя и знаю, что после занятия мне будет лучше. Меня очень мотивирует то, что я записываю упражнения для проекта на видео. Я понимаю, что делаю важное дело, и это поможет другим людям сделать первый шаг и тоже почувствовать позитивный настрой.

Марафон похож на жизненный путь

У меня позади пять марафонов. Осознание, что ты преодолел дистанцию, – просто невероятное . Появляются самоуважение, вера в себя, причем и в других сферах жизн и. Понимаешь: смог это – смогу все. Ты же не бежишь сразу 42 километра. Просто каждый день выходишь на часовую пробежку. И потом бац! Через год выходишь на марафон.

Первый мой марафон, в Москве, был самый крутой вообще, это было какое-то чудо. Я не готовилась, не бегала больше 21 километра до этого ни разу. У меня был слот на этап эстафеты и на полную дистанцию. Повесила один номер под другой и подумала, что пробегу сначала 10 километров эстафеты, а дальше уже сколько смогу. Ну и побежала. Передала эстафетную палочку и решила пока не сходить.

На дистанции я была с подругой, Леной Дегтярь. Где-то на полумарафоне она со мной попрощалась, и я осталась одна. Это очень похоже на жизненный путь: начинаешь с кем-то, потом постепенно остаешься один. Начинаешь себя спрашивать: «Кто я? Откуда и куда иду? А готова ли я продолжать?» В итоге я финишировала, и это была фантастика.

Помню еще один крутой момент. У нас были коллеги по бизнесу, с которыми мы незадолго до этого расстались, но не очень тепло. И я очень переживала по этому поводу. Для меня это было первое болезненное расставание в бизнесе. И они на том марафоне тоже были, стояли в зоне поддержки, у них бежали друзья. Когда я пробегала мимо, они стали поддерживать и меня, хлопать. Я просто плакала. Есть в жизни какая-то грань, когда все недопонимания стираются, когда то, что нас объединяет, сильнее того, что может нас разобщить .

С триатлоном в плане эмоций история похожая. Только там все разнообразнее, сложнее. Правда, он забирает очень много ресурса – гораздо больше, чем бег. Для предпринимателей это скорее плохо. Когда я занимаюсь триатлоном, я не занимаюсь бизнесом.

Если у вас РПП, попросите о помощи

Как выстроить идеальные отношения с телом? Все очень индивидуально, не хочу создавать какую-то одну модель. Мое расстройство пищевого поведения имело специфическую природу, оно прошло, когда я стала работать со своими зависимостями. Точно могу сказать одно: РПП – это больно, это очень серьезная проблема.

Одна из его составляющих в том, что человек постоянно пытается контролировать свое питание. Постоянно думает: «А эта еда хорошая или плохая? А я поправлюсь от нее или не поправлюсь?» Или разрешает себе все, а в один момент приходит в ужас на пустом месте и перестает есть совсем.

С РПП надо работать и в первую очередь – попросить о помощи. Есть программа «12 шагов», есть разные курсы и терапевты. Кто-то быстро проходит этот путь, кому-то требуется время. Так или иначе, в конце начинаешь понимать, что для тебя хорошо, что плохо, и спрашиваешь себя: «Как я мог вообще так относиться к еде?»

Что нельзя говорить людям с РПП? Лучше не комментировать тело и питание вообще . Никогда не знаешь, какая фраза станет триггером и вызовет очень серьезный приступ.

Важнейшие здоровые привычки

Первое – работа с осанкой, а именно с грудным отделом. Прежние методы тренировок должны быть пересмотрены: та же йога дает прогиб в пояснице, но не учитывает, что этот отдел у человека гиперподвижный, а в грудном активности почти нет.

Второе – любовь к движению в целом.

Третье – эмоциональная гигиена. Когда возникают какие-то эмоции, важно их проговаривать и выражать физически.

И последнее, четвертое – регулярное и полноценное питание. Без жесткого контроля, ограничений, насилия.

Представьте, что вы постепенно ремонтируете и обставляете комнату. Раз – покрасили стену, два – принесли мебель, три – горшок с цветами. И каждое изменение радует и мотивирует продолжать. Выстраивание здоровых привычек очень похоже это. Здоровый образ жизни – это будто красивая уютная комната, в которой ничего не хочется менять . Можно сделать перестановку, но не более. Смотришь: все нравится.

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Фото: из личного архива Оли Маркеc