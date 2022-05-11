Безрецептурные успокоительные: насколько они эффективны и безопасны?

При расстройствах эмоциональной сферы или психической деятельности невролог, психотерапевт или психиатр назначают сильные успокоительные, которые нельзя купить без рецепта. Принимать же безрецептурные препараты при тревоге, нервном напряжении и бессоннице – обычное дело для большинства россиян. Однако часто представленные на прилавках аптек седативные – не эффективные, а лишь хорошо разрекламированные препараты. Более того, некоторые из них очень опасны для здоровья. Как не навредить себе? Разбираемся.

«Афобазол»

Цена: от 800 рублей за 60 таблеток.

Описанные в инструкции показания: генерализованные тревожные расстройства, неврастения, расстройства адаптации, у больных с различными соматическими заболеваниями (бронхиальная астма, синдром раздраженного кишечника, системная красная волчанка, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, аритмии), дерматологических, онкологических и других заболеваниях. При лечении нарушений сна, связанных с тревогой, нейроциркуляторной дистонии, предменструального синдрома, алкогольного абстинентного синдрома, для облегчения синдрома «отмены» при отказе от курения.

Эффективность. В работе исследователей ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В.Закусова» РАМН говорится, что фабомотизол, действующее вещество «Афобазола», является безопасным и эффективным средством при лечении генерализованного тревожного расстройства и расстройства адаптации. По данным ученых, доля больных с уменьшением тяжести заболевания при приеме препарата составила 72%.

Еще один аргумент, который используют сторонники использования этого препарата, в том, что фабомотизол включен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в класс анксиолитиков (противотревожных препаратов) международной системы классификации лекарственных средств под собственным кодом. Однако это не означает, что ВОЗ признает его эффективность: как предупреждает сайт классификации, внесение в нее – это не рекомендация к использованию и не предполагает никаких оценок действенности или сравнительной эффективности препаратов и их групп.

Нет свидетельств, что «Афобазол» или другой препарат, содержащий то же действующее вещество, успешно прошел полные клинические испытания : в частности, не известно о результатах применения двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого метода. Только он может помешать субъективному искажению результатов всех других исследований.

Опасность: данных нет, однако безопасность тоже не доказана. К побочным действиям относят головную боль и аллергические реакции.

«Глицин»

Цена: от 50 рублей за 50 таблеток.

Описанные в инструкции показания: сниженная умственная работоспособность; психоэмоциональное напряжение в стрессовых ситуациях; девиантные формы поведения детей и подростков; различные функциональные и органические заболевания нервной системы, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна; ишемический инсульт.

Эффективность. Глицин – аминокислота, входящая в состав белков нашего организма, а также нейромедиатор, который участвует в передаче нервных импульсов. Незаменимой аминокислотой глицин не является, то есть организм может синтезировать его самостоятельно из других поступающий с пищей аминокислот. Употреблять внутрь глицин бесполезно: он не проникает через гематоэнцефалический барьер, а значит не попадает в нервные клетки.

Убедительные исследования, которые доказывают заявленные свойства препарата, отсутствуют. По этой причине в европейском и американском реестрах лекарственных средств аминокислота не зарегистрирована.

Опасность: данных нет, однако безопасность тоже не доказана. Среди побочных действий отмечают аллергические реакции.

«Корвалол» (или «Валокордин»)

Цена: от 50 рублей за 15 мл.

Описанные в инструкции показания: в качестве седативного и сосудорасширяющего средства назначают при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение артериального давления), бессоннице, невротических состояниях, вегетативной лабильности (неустойчивой работе), раздражительности, ипохондрическом синдроме. В качестве спазмолитического средства – при спазме мускулатуры органов ЖКТ (кишечная и желчная колика).

Эффективность. В 2007 году РАМН выпустила резолюцию, в которой рекомендовала немедленно изъять ряд препаратов, в том числе «Валокордин», из перечня лекарственных средств, по которому осуществляется льготное обеспечение населения. Причина: недоказанная эффективность.

Опасность: значительная.

Самым сильнодействующим веществом этих препаратов является фенобарбитал – противоэпилептическое средство из группы барбитуратов (веществ, которые способны угнетать нервную систему и в большой дозе могут вызывать кому и потерю контроля над дыхательной мускулатурой).

До середины прошлого века фенобарбитал широко применялся как снотворное, однако сейчас его используют только при судорожных припадках (и то – исключительно в странах третьего мира). В развитых странах от него давно отказались из-за высокого риска и опасности побочных эффектов и недостаточной эффективности. Применение фенобарбитала запрещено в США и ОАЭ, а в России, несмотря на свободную продажу «Корвалола» и «Валокордина», он включен в перечень наркотических и психотропных веществ, ввоз которых в страну подлежит жесточайшему контролю.

Среди побочных действий от приема отмечаются сонливость и головокружения. При длительном применении больших доз предупреждают о возможном развитии хронического отравления бромом (из-за наличия в составе этилового эфира α-бромизовалериановой кислоты), проявлениями которого бывают депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации.

Валериана

Цена: от 80 рублей за 50 таблеток.

Описанные в инструкции показания: мигрень; легкие функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Также назначают для улучшения сна.

Эффективность. Исследование норвежских ученых 2007 года показывает, что валериана обладает крайне скромным успокаивающим и снотворным действием. Ученые наблюдали за двумя группами людей (в возрасте от 18 до 75 лет): в течение двух недель одни употребляли препарат, а другие – плацебо.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и вовсе относит препараты на основе валерьяны к средствам с недоказанной эффективностью. Эта структура имеет федеральное значение, занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарств, косметики, табачной продукции и подчиняется министерству здравоохранения.

Опасность: данных нет. Однако производители предупреждают, что разовый прием в высокой дозе может вызвать отравление, а при длительном употреблении возможно накопление препарата в организме.

Пустырник

Цена: от 180 рублей за 50 таблеток.

Описанные в инструкции показания: артериальная гипертензия (ранние стадии), повышенная нервная возбудимость, вегето-сосудистая дистония.

Эффективность. Даже в некоторых инструкциях говорится, что действие схоже с действием фитопрепаратов на основе валерианы (средств с недоказанной эффективностью). Нет убедительных исследований, которые доказывали бы и эффективность пустырника.

Кроме того, такого состояния как вегето-сосудистая дистония вообще не существует – этот диагноз не упоминается в международной классификации болезней (МКБ).

Опасность: данных нет, однако безопасность тоже не доказана. Среди побочных действий значатся аллергические реакции и диспепсия (нарушение нормальной деятельности желудка).

«Ново-пассит»

Цена: от 500 рублей за 10 таблеток.

Описанные в инструкции показания: неврастения и невротические реакции, сопровождающиеся раздражительностью, тревогой, страхом, усталостью, рассеянностью; состояние постоянного психического напряжения; бессонница (легкие формы); головные боли, обусловленные нервным напряжением; мигрень; функциональные заболевания ЖКТ (диспептический синдром, синдром раздраженного кишечника); в качестве симптоматического средства при нейроциркуляторной дистонии и климактерическом синдроме; зудящие дерматозы (атопическая и себорейная экзема, крапивница), обусловленные психологической нагрузкой.

Эффективность. В составе препарата семь растений (валериана, мелисса, зверобой, боярышник, пассифлора, хмель, бузина) и гвайфенезин. Эффективность первых не доказана, более того, не все растения из списка вообще изучались когда-либо на наличие седативного эффекта (например, бузина в народной медицине используется как мочегонное средство). Гвайфенезин, в свою очередь, известен как муколитик, а не седативное (также с недоказанным эффектом).

Данных о клинических исследованиях «Новопассита» нет в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава. В базе данных FDA препарат не зарегистрирован. В международной системе классификации лекарственных средств ВОЗ препарат имеет код N05CM (Прочие снотворные и седативные препараты), однако о его эффективности это не говорит.

Опасность: данных нет, а среди побочных эффектов указаны тошнота, рвота, спазмы, изжога, диарея, запор, снижение концентрации внимания, головокружение, сонливость, аллергические реакции, экзантема (кожная сыпь), усталость и легкая мышечная слабость.

«Деприм»

Цена: от 250 рублей за 30 таблеток.

Описанные в инструкции показания: симптоматические и реактивные депрессии, состояние беспокойства, нарушения сна. В качестве дополнительного средства при эндогенных депрессиях (особенно в климактерическом периоде), а также при заболеваниях легких, желудка, кишечника, желчного пузыря; хроническом колите (в составе комплексной терапии).

Эффективность. В составе препарата – трава зверобоя, доказательная база эффективности слабая. Хотя в работе украинских исследователей 2001 года сказано, что «Деприм» может использоваться как психоэнергезирующее, антидепрессивное и транквилизирующее средство, по-настоящему крупных и авторитетных исследований на тему эффективности препарата проведено не было, поэтому нельзя исключить эффект плацебо. В международной системе классификации лекарственных средств ВОЗ трава зверобоя есть в списке «Прочие антидепрессанты», но это не значит, что организация признает ее эффективность.

Опасность: данных нет, а среди побочных эффектов значатся аллергические реакции.

«Персен»

Цена: от 600 рублей за 20 таблеток.

Описанные в инструкции показания: повышенная нервная возбудимость, бессонница, раздражительность.

Эффективность. В исследовании российских врачей 2016 года говорится, что препарат эффективен и безопасен и его можно рекомендовать его пациентам, страдающим бессонницей и коморбидными тревожно-депрессивными расстройствами. Однако оценить авторитетность и непредвзятость исследования сложно, а более весомых данных, подтверждающих эту информацию, найти не удалось.

«Персен» – растительный препарат, в составе которого – экстракты корней валерианы, листьев мелиссы и мяты перечной. Все это – средства с недоказанной эффективностью. «Персен» не включен ни в европейский, ни в американский реестры лекарств.

Опасность: к побочным эффектам относят аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм. Со стороны пищеварительной системы при длительном применении возможен запор.

«Фитоседан»

Цена: от 200 рублей.

Описанные в инструкции показания: повышенная нервная возбудимость, нарушения сна (бессонница), нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, спазмы желудочно-кишечного тракта – в составе комплексной терапии.

Эффективность. В составе «успокоительного сбора», как его называют производители, травяной сбор – средство с недоказанной эффективностью (в состав входят пустырник, душица, чабрец, валериана, донник) .

Опасность: возможны аллергические реакции.

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Значительная часть безрецептурных седативных имеет растительную основу, что сразу ставит под сомнение их эффективность. Хорошая новость в том, что они относительно безопасны. Конечно, и эффект плацебо никто не отменял, поэтому порой может казаться, что та или иная травка действительно благотворно сказалась на состоянии.

При этом некоторые успокоительные, которые имеются в свободной продаже в российских аптеках, не просто обладают нулевым эффектом, но еще и могут нанести здоровью непоправимый ущерб.

Проверенный способ помочь себе при тревоге, стрессе, сложностях с засыпанием – обратиться к врачу, который оценит тяжесть состояния и даст необходимые рекомендации.

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Фото: pexels.com/Polina Tankilevitch, cottonbro, SHVETS production, Karolina Grabowska, Anna Tarazevich, Chokniti Khongchum