Мирра – гордость. Она игнорирует все лишнее: проблемы соперницы, давление и даже счет

Андрей Васильев насладился победой в Париже.

В душе я делал так же, когда Мирра Андреева со второго матчбола на приеме закрыла Арину Соболенко.

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Перед матчем Мирры я впервые за две недели поднялся на шестой ярус Корта Филиппа Шатрие, чтобы оценить масштаб максимально. Через полтора часа наша звезда покорила и эту арену.

Со второго сета и дальше до самого конца трибуны действительно кричали «Мирра», не надо было даже мысленно переделывать в свое имя «Варвару́» . Даже если и оставались влюбленными люди, оравшие между подачами Arina, I love you, их заглушал восторг от того, как справляется Андреева.

План «взять еще больше геймов» Мирра выполнила за час первого сета. Что у нее все под контролем даже после упущенной подачи на партию, стало ясно при 5:6 и 15:15, когда она дважды подряд укоротила из разных позиций, чтобы пойти на тай-брейк.

Если у кого и возникло впечатление, что Андреева звучала в этом «больше геймов» после 1/8 финала неамбициозно – зря, вам просто нужно было видеть взгляд и вживую слышать тон, с каким она это сказала. Почти наверняка даже запись не передаст этой едва уловимой мимики и зашитого посыла: я не знаю, что такое давление, мне все равно на соперницу.

Оказалось, правда так.

Арина Соболенко страдала с самого начала, а Мирра делала самое правильное: игнорировала. Возможно, даже и не замечала, как соперница сгибается пополам от боли, как и зачем идет за колой.

Вероятно, Мирра правда умеет так сосредоточиться на себе, что ничего вокруг не видит: например, в гейме на подаче при 2:3 и 30:15, когда Соболенко пошла менять ракетку, Андреева, кажется, заметила, что на той стороне никого, только когда встала на линию уже для подброса.

Поэтому я вполне верю, когда Мирра говорит, что на матчболе толком не знала счета и включала режим «отыгрываю брейк-поинт».

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В первой половине матча эпизодами, но возникало ощущение, что Мирре придется кусаться : она пару раз стукнула себя, била ракеткой площадку. Хотя в норму возвращалась быстро.

Она терпела.

И целые розыгрыши, когда нужно было выбрасывать по несколько свечек в растяжке (такое срабатывало, Соболенко запарывала смэши).

И паузы между розыгрышами после ошибок, когда возникал риск съесть себя за ненужные ошибки вместо методичной игры против мучающейся соперницы.

Но эмоций было гораздо больше у страдающей чемпионки двух «Шлемов»: это она заслужила первое «буууу» за матч, когда выбила мяч на трибуны, ее качели в эмоциях оказались раскручены до дворового «солнышка». Объяснимо при ощущениях, когда играешь третий час на грани отказа.

В середине третьего сета, когда Мирра сразу вернула потерянную подачу, я записал ключевые слова: это будет репортаж, пропитанный гордостью.

Теперь, когда при написании этого поста – а я специально начал только после реализованного матчбола – получилось прожить впечатления снова, в моей голове эта гордость умножена минимум на номер Арины Соболенко в рейтинге.

Мирра Андреева, конечно, повзрослела не во время этого матча и не по ходу этого турнира, но вот сейчас ее уже точно не воспринимаешь как 17-летнюю.

Теперь это полуфиналист турнира «Большого шлема» – уточнение возраста нужно, только чтобы подчеркнуть уникальность .

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Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff, Dan Istitene / Staff