Мирра Андреева – в полуфинале «Ролан Гаррос»! Дожала Соболенко, у которой болел живот
До четвертьфинала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко оба матча, в сумме взяв девять геймов. Но в среду она устроила сенсацию – 6:7(5), 6:4, 6:4.
И стала самой молодой полуфиналисткой «Большого шлема» после Мартины Хингис в 1997-м.
Как ей это удалось?
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После первых семи геймов вспоминалась цитата из Ильфа и Петрова:
«За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы.
– Аут, – сказал Остап, – класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать».
Игра действительно была ужасная. Обе сыпали двойными ошибками, обе ошибались с легких мячей, обе делали что-то непонятное.
Но потом стало понятно, почему Соболенко играет так плохо. При счете 3:4 она вызвала врача из-за болей в животе. И в следующем гейме казалось, что она снимется.
После ошибки в первом розыгрыше она сделала вот такой жест.
После ошибки во втором уже как будто шла к сетке, чтобы пожать руки сопернице и судье. Но остановилась.
Тот гейм вторая ракетка мира все же проиграла. А дальше мы увидели, как Мирра попала в классическую ловушку игры с травмированной соперницей. Ей нужно было включить режим максимальной стабильности, заставлять Соболенко двигаться, дергать ее вперед дропшотами. Но у Мирры не получалось.
Она плохо попадала первым мячом – и у Крис Эверт, комментировавшей матч, было предположение: они с Кончитой Мартинес работают над тем, чтобы сделать подачу мощнее, но под давлением все новые наработки развалились. Мирра ошибалась в переводах и почему-то только изредка использовала возможность дергать ритм.
А таблетки, которые дали Соболенко, на время сработали. И даже с болью она все равно очень опасна – потому что умеет выигрывать очки в два-три удара, максимизировать потенциал своей мощи.
Поэтому, когда стало, понятно, что у Соболенко проблемы, матч пошел на качелях. И направление этих качелей зависело от двух вещей.
Во-первых, это состояние Арины. Иногда она как будто включалась – и даже выглядела иначе, держала корпус более уверенно. В такие моменты она захватывала контроль за счет безудержной агрессии. Как, например, в начале второго сета – когда повела с брейком.
Или в третьем сете – когда повела с брейком.
Но потом она как будто снова выключалась – потому что ей как будто становилось хуже. И она начинала пропускать некоторые геймы, не цепляясь – потому что берегла силы.
Она складывалась пополам после разменов.
Просила колу у команды.
Выговаривала что-то врачам.
И снова корчилась, морщилась и откровенно страдала.
Во-вторых, все зависело от способности Мирры удерживать уровень и стабильность. У нее были моменты, когда она сосредотачивалась и хорошо делала то, что ей необходимо. Не шла на бесшабашные приемы подачи – а направляла их плотно и в середину, чтобы воспользоваться сниженной мобильностью Соболенко и захватить позиционное преимущество.
В лучшие моменты она контролировала середину корта и плотными, глубокими ударами раскладывала Арину по корту.
И при этом добавляла разнообразия за счет качественных дропшотов, за многими из которых белоруска даже не бегала.
Но были моменты, когда Мирра сбивалась с пути – и начинала слишком много ошибаться.
Поэтому победу ей еще надо было выгрызть – и у Соболенко (которая в любой момент могла почувствовать себя лучше и за 10-15 минут захватить контроль), и у себя. Потому что она могла зажаться, могла занервничать или испугаться.
В итоге в решающие моменты матча Мирра показала, почему ее считают одной из самых перспективных теннисисток мира – если не самой перспективной. Причина в ее зрелости. Да, по ходу матча у нее многое не получалось, иногда она сбивалась с курса и делала глупости. Но когда это нужно было больше всего, она собралась и сделала то, что требовалось.
Вот поэтому она в 17 лет вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Где теперь сыграет с Жасмин Паолини (выбившей Елену Рыбакину) – так что шанс на финал очень даже реалистичный.
Фото: Gettyimages/Clive Brunskill / Staff, Dan Istitene / Staff
Главное, что бы не словила звёздную болезнь...
Если не словит, то перспективы вырисовываются очень неплохие!!!
Но, как говорится, аппетит приходит во время еды.
Так что желаем Мирре максимального успеха на турнире. Что в одиночке, что в паре с тëтей Верой.
Но Мира все равно красотка, воспользовалась шансом. Удачи в полуфинале!
Ждём в финале !