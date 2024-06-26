Любовный треугольник в сборной Италии: гламурная инфлюенсер едва не разделила команду 💔

Маттиа Дзакканьи – один из героев сборной Италии на Евро. Но оказалось, что футболист вовлечен в любовный треугольник с товарищем по команде.

29-летний Дзакканьи женат на 26-летней Кьяре Насти, бывшей девушке 24-летнего Николо Дзаньоло.

Гламурный инфлюенсер с двумя миллионами подписчиков в Инстаграме и Дзаньоло встречались до 2021 года, а после расставания девушка сошлась с Дзакканьи. В 2022 году у пары родился мальчик, а в прошлом году они поженились.

У Дзаньоло есть сын от подруги Сары Скаперротта, и когда он играл за главного соперника «Лацио» — «Рому», то болельщики в финале Лиги конференций скандировали: «Сын Дзакканьи — это сын Дзаньоло»

Это привело к тому, что Кьяра написала в социальных сетях: «С такой креветкой даже не знаю, как у него родился ребенок».