«Иногда нужны не голы, а простая человечность». Бэйл рассказал, как Месси помог ему с хронической травмой 👏

Гарет Бэйл решил, что настала пора откровений. Сегодня валлиец признался , что на раннее завершение спортивной карьеры повлияла болезнь отца. Но, похоже, футбол мог закончиться для экс-вингера «Реала» еще раньше. Если бы не Лео Месси.

«В футболе был момент, который изменил то, как я видел соревнования. Пока я имел дело с хронической травмой мышц, которая продолжала следовать за мной на протяжении всей карьеры, я получил неожиданное сообщение от фитнес-тренера «Реала». Он сказал: «Лео спрашивает о вашем состоянии и хочет помочь».

Что случилось дальше? Личный звонок от частного врача Месси, предлагающий мне проверенный протокол лечения и поделившийся теми же реабилитационными упражнениями, которые Месси использовал еще в 2013 году. Он также порекомендовал специализированную клинику в Барселоне, которая лечит многих футболистов высшего уровня, где конкуренция настолько интенсивна, насколько это может быть.

Этот момент научил меня, что истинный профессионализм выходит за рамки команд и цветов. Великолепие измеряется тем, что вы предлагаете другим — даже своим соперникам. Месси – человек, прежде чем легенда. В то время, когда многие видят соперничество «Реала» и «Барселоны» как войну, Месси напомнил нам, что футбол – прекрасная игра. Иногда нужны не голы, а простая человечность», – сказал Бэйл.

